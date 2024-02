Por primera vez, ‘El Canelo’ cuenta cómo fue el flechazo con su esposa

Como pocas veces, Saúl Álvarez habló de su vida personal en una sincera conversación con Pati Chapoy durante su paso por TV Azteca. Más sincero que nunca, El Canelo abrió su corazón y echó un vistazo al pasado, recordando su infancia, el nacimiento de su primera hija, Emily y el flechazo con Fernanda Gómez, su esposa. Por primera ocasión, el tapatío reveló cómo conoció a la mamá de su hija María Fernanda, con quien se casó en una espectacular boda realizada en Guadalajara, en mayo del 2021.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El flechazo con su esposa

A casi tres años de haberse dado el “sí, acepto”, El Canelo compartió algunos detalles del día en que conoció a Fernanda Gómez quien, sin saberlo, ya tenía una historia con él: “La conocí en un restaurante, estaba yo con mis amigos y ella estaba con su familia, vino y me pidió una foto, pero antes de eso, yo no sabía, pero cuando nos conocimos me dijo que antes de eso yo iba pasando por una plaza y yo iba en una moto y me pidió una foto, ella tenía 15 años y yo tenía como 21, y ya me enseñó esa foto. Me pidió la foto, empezamos a platicar y un año después fue cuando empezamos a andar”, compartió.

VER GALERÍA

Sobre cómo conquista a su mujer, el boxeador admitió que es muy romántico: “Siempre tengo detalles, soy muy ocurrente con mis cosas, hemos pasado momentos muy difíciles, como toda relación, pero yo creo que con el amor todo se puede”. Además del amor de su esposa, El Canelo cuenta con el amor de sus tres hijos, Emily, María Fernanda y Saúl Adiel, el más pequeño: “Voy mucho a Guadalajara a visitar a mis hijos, cuando están de vacaciones me van a visitar a San Diego, de repentes se me complica poderme mover, pero siempre que tengo la oportunidad estoy con mis hijos”, comentó sobre sus herederos.

Su etapa más complicada

En esta sincera charla, El Canelo también habló de cómo fue convertirse en papá a temprana edad, una época que recuerda como complicada, pero también muy gratificante: “Fue algo que también me formó muchísimo, porque ya tenía la responsabilidad de mi hija. Me las vi muy duras, yo creo que fue mi etapa más dura, porque a veces no tenía ni para los pañales, ni para la leche y deja tú, para comer nosotros, entonces, fue de los momentos más complicados de mi vida, pero de mucha enseñanza”, recordó el boxeador quien en sus momentos más complicados siempre contó con sus seres queridos.

VER GALERÍA

Su segunda madre

El boxeador recordó que cuando tuvo su primogénita era pequeña, recurrió en varias ocasiones a una de sus tías a la que ahora le tiene mucho agradecimiento debido al apoyo que recibió de su parte: “Gracias a Dios tuve a mi madrina, una hermana de mi mamá que siempre le decía: ‘Madrina, ¿me puede prestar mil pesos?, por favor, a veces ya le debía cinco mil, diez mil pesos y peleaba o lo sacaba de algún lado, iba y le pagaba, ¿para qué?, para tener la vergüenza de irle a pedir cuando necesitara. Estoy muy agradecido con ella, es como mi segunda madre”, recordó El Canelo sobre su época más difícil económicamente. “Lo más importante es lo que tengo ahorita, encontré la familia que quería, con la que soy feliz”, comentó sobre su presente.