Thalía comparte con Kelly Clarkson detalles de su look más icónico

Cuando Thalía comenzó su carrera como solista en 1990, además de su talento como cantante, llamó la atención su original estilo con el que conquistó al público, en México y en el extranjero. En ese sentido, hace unas horas, durante su participación en el Kelly Clarkson Show le recordaron uno de sus looks más icónicos del pasado. Se trata del sostén con pequeñas guitarras y la falda en forma de sombrero que usó para una presentación en Europa y que recientemente reinterpretó Christian Chávez durante el Soy Rebelde Tour: “¡Tan emocionada de ser parte del Kelly Clarkson Show”, escribió en redes la cantante sobre su divertida participación en el programa.

México, la inspiración

A través de sus redes sociales, Kelly Clarkson compartió un fragmento de la entrevista que le realizó a la mexicana durante su show en el que contó de dónde se inspiró para crear este atuendo que continúa siendo una sensación a pesar del tiempo: “¿Qué recuerdas de este look?”, le preguntó la presentadora mientras en la pantalla del programa apareció una foto de Thalía con este look y otra de Christian con un atuendo similar: “Oh Dios mío. Bueno, tengo una canción que es una de mis preferidas que se llama Amor a la mexicana, es sobre el estilo de amor mexicano”, narró Thalía mientras recordaba de dónde se le ocurrió.

La reacción del público

Según contó, este atuendo fue para un evento fuera de México, la razón detrás de por qué eligió símbolos muy representativos del mariachi para incorporar a este look: “Fui a Europa, creo que era España, si mal no recuerdo, y dije: ‘Tengo que ir con algo muy poderoso y diferente, quiero unas guitarras aquí y pienso en un sombrero. De alguna manera, en algún lugar me hicieron una falda de sombrero y las guitarras y fue un shock para todos, fue tan icónico”, recordó Thalía sobre la reacción del público a su vestuario, uno de tantos que utilizó en aquella época.

Haciendo referencia a la espectacular figura de Thalía con ese atuendo, Kelly comentó: “Creo que porque todos decían: ‘Sólo en mis sueños más grandes podría lucir así"'. En un tono muy divertido, la cantante dijo: “Nadie me dijo: ‘¿Puedo tocar tu guitarra?’”, a lo que la cantante estadounidense dijo: “Sí, es una buena noche, nunca se sabe, podría ser una idea divertida”, “puedes sintonizarlo”, remató la mexicana sacándole una carcajada a la presentadora: “Eres muy divertida hablando de moda”, comentó Clarkson sobre la simpatía que posee la intérprete de Piel Morena.

Un regalo hecho en nuestro país

Debido a que Thalía sabe muy bien sobre la pasión que Kelly tienen por la moda, la sorprendió con una prenda, hecha en nuestro país en la que le hicieron un guiño a sus raíces texanas: “Porque sé que te gusta la moda y veo que tienes este amor por el rock, pero también tienes elementos de este país, tengo un regalo para ti, hecho en México”, le comentó la mexicana mientras mostraba una chamarra de piel roja con flequillos en las mangas que le encantó a Kelly: “Me gusta, ¡Gracias! De hecho, va con mi atuendo. Espera, tiene una estrella solitaria de Texas”, comentó emocionada Clarkson.