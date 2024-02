Aislinn Derbez revela la razón por la cual continúa soltera

Los giros en la vida sentimental de Aislinn Derbez le han permitido a la actriz resignificar la soltería. Desde su ruptura con Mauricio Ochmann, y sin estar cerrada al amor, la intérprete ha podido encontrar una nueva manera de conocerse a sí misma, orgullosa de sus logros y crecimiento en ese sentido, más allá de compartir con alguna pareja. Sincera como suele ser al tocar públicamente algunos aspectos de índole privado, la intérprete confesó cómo ha vivido este momento, en el que a la par de estar enfocada en sus proyectos profesionales, en el ámbito personal ha podido establecer nuevos parámetros.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Aislinn y cómo ha vivido su soltería

Abierta a revelar detalles de este aspecto de su entorno, Aislinn escribió un mensaje que hizo público en sus redes, en el cual se expresa sobre lo mucho que ha cambiado su manera de ver la vida en el tema sentimental, desde que era muy joven hasta ahora. “Me acuerdo que desde adolescente llevaba toda mi vida en relaciones de pareja, me daba ansiedad estar soltera. Hace 2 años decidí darme mínimo un año de soltería como regalo y experimento. Me prometí que, incluso aunque llegara el hombre ‘de mis sueños’, le iba a decir que ni modo, que me esperara un año…”, escribió en las primeras líneas de su mensaje.

Al ahondar en sus palabras, Aislinn se refirió a lo mucho que la soltería le ha beneficiado, sin olvidar hacer un recuento de aquellas experiencias que hoy atesora a raíz de esta circunstancia que la ha hecho crecer como persona. “Y me ha gustado tanto que ya van 2 años de soltería y contando. Sin duda, han sido los mejores años que he vivido hasta ahora: me atreví a regalarme aventuras y experiencias que antes no me permitía, he disfrutado aún más mi maternidad, he cumplido sueños laborales que me parecían imposibles, he cultivado más que nunca a los amigos y familia que amo y que antes no veía tanto por darle ese tiempo a una pareja, he confrontado cosas de mí misma que me daba miedo voltear a ver…”, explicó.

VER GALERÍA

La nueva condición de Aislinn para volver a enamorarse

A raíz de las experiencias vividas, Aislinn ha podido llegar a la conclusión de lo que realmente desea en cuanto a una relación se refiere. Por ello, ha concluido su mensaje con una postura clara, dispuesta a que eso se cumpla en cuanto le llegue una nueva oportunidad de amar. “Gracias a este tiempo conmigo descubrí que si vuelvo a estar en pareja es importante que se sienta igual de expansivo, libre, nutritivo, y divertido que esta soltería y sin volver a descuidar esas áreas tan importantes de mi vida”, finalizó la actriz, quien se siente plena de los logros alcanzados hasta ahora.

Para hacer más emotivo este mensaje que dio a conocer el día de San Valentín, Aislinn ilustró el mismo con varias fotografías familiares, así como postales en las que aparece durante sus viajes y en convivencia con sus amigos y más seres queridos.

VER GALERÍA