El Príncipe Harry rompe el silencio sobre la salud de su padre: ‘Amo a mi familia’

Durante su reciente estancia en Canadá, el Príncipe Harry abrió su corazón y en entrevista con el programa Good Morning America habló por primera ocasión del diagnóstico médico de su padre, el Rey Carlos III y de su reciente visita a Londres donde pudo reencontrarse con varios miembros de su familia. Durante la cuenta regresiva de los 100 días para los Juegos Invictus que se realizarán en Whistler y Vancouver, el Duque de Sussex sostuvo una charla con el hijo del fallecido actor de Superman, Christopher Reeve, Will, donde habló como nunca de su relación con sus papá y de su vida en los Estados Unidos: ‘¿Te sientes americano?’, fue una de las preguntas que respondió.

La salud de su padre

En un acto sin precedentes, el Príncipe Harry abrió sus sentimientos y cómo se enteró que su padre, el Rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer: “Hablé con él”, comentó haciendo referencia a cómo se enteró de la enfermedad del monarca: “Me subí a un avión y fui tan pronto como pude”. Cuando William Reeve le contó que, en su familia, la enfermedad de su padre fortaleció los lazos familiares, Harry confesó que está seguro de que esta situación hará que la cercanía entre los Windsor se fortalezca: “Absolutamente. Sí, estoy seguro. Lo veo en el día a día en muchas familias, la fuerza de la unidad familiar. Creo que cualquier enfermedad une a las familiar”.

Harry reconoció seguirá viviendo en Estados Unidos, donde reside junto a su esposa, la Duquesa de Sussex y sus dos hijos, Archie y Lilibeth, quienes son su prioridad: “Tengo mi propia familia, como todos. Mi familia y mi vida están en California”. Sin embargo, adelantó que en el futuro planea viajar más seguido a Londres para mantenerse cercano a su papá en este proceso: "Veré a mi familia tanto como pueda”, añadió. Cuando Will Reeve le preguntó qué había representado emocionalmente esta visita a lo que Harry respondió: “Mira, amo a mi familia. Estoy agradecido de haber podido subir a un avión e ir a verlo y pasar tiempo con él”.

Su vida en Estados Unidos

El Príncipe Harry también habló de su vida en norteamérica y de la posibilidad de comenzar el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense: “¿Me siento americano?, no, no sé cómo me siento”, comentó divertido el Duque de Sussex quien se encuentra en Canadá en compañía de la madre de sus hijos, Meghan Markle. “¿Pensarías en convertirte en ciudadano?”, lo cuestionó Will: “Lo he considerado, sí”, “¿qué te impediría hacerlo?”, añadió Reeve: “No tengo idea. La ciudadanía estadounidense es un pensamiento que me ha pasado por la cabeza, establecer algo es una alta prioridad para mí en este momento”, explicó.

La paternidad, su papel más especial

Como nunca, Harry también hizo referencia a sus dos hijos, Lilibeth y Archie: "No puedo decirte eso. Es clasificado", comentó en tono de broma cuando Will lo cuestionó sobre cómo están los pequeños: "A los niños les está yendo muy bien. Están creciendo como todos los niños. Ambos tienen un increíble sentido del humor y nos hacen reír y mantenernos con los pies en la tierra todos los días, como la mayoría de los niños. Estoy muy agradecido de estar un papá”, reconoció el Duque de Sussex.