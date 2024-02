Sincera, Maky se refiere a la relación amorosa entre Juan Soler y Paulina Mercado

Si de algo se siente orgullosa Maky Moguilevsky es de la grata relación de amistad que mantiene con su exesposo, Juan Soler, quien en este instante disfruta de su noviazgo con la conductora de televisión Paulina Mercado. Ante este nuevo panorama en la vida del actor, Maky ha sido muy clara, expresando de manera discreta sus opiniones sobre la pareja, como ha ocurrido en esta ocasión durante una de las recientes emisiones del programa televisivo del que es conductora, Cuéntamelo Ya! Recordemos que desde que Soler hizo público su romance con Mercado, ambos han sido muy abiertos al abordar diversos temas relacionados con los aspectos sentimentales, incluso han abierto un podcast en el que comparten espacio con más invitados, abordando de igual manera sus propias experiencias.

¿Qué ha dicho Maky de Juan Soler y Paulina?

Con total respeto, Maky habló de Juan y Paulina durante una dinámica en el programa de televisión, luego de que le preguntaran si este romance le molestaba. Sincera y muy abierta a responder, la argentina habló refiriéndose a Paulina: “No me molesta para nada, me parece que es una chava súper linda…”, dijo durante la conversación con sus compañeras. En otro momento, se abrió a compartir más de su opinión sobre este mediático romance. “Tal vez yo no soy de la idea de estar tan expuesta, pero creo que ellos crearon un equipo de trabajo, además de ser una pareja, y está padre poder construir algo con alguien”, dijo la intérprete en su intervención.

Recordemos que desde su separación, Maky y Juan Soler han permanecido unidos en amistad por el bienestar de su familia, dejando claro el respeto que existe más allá de las decisiones que ambos puedan tomar sobre sus vidas amorosas. Por ahora, Juan se encuentra motivado por lo bien que marcha todo en su relación con Paulina, a quien ha descrito como a una mujer llena de cualidades.

Lo que Juan ha contado de su relación con Maky

En ocasiones anteriores, Juan ha hablado de la gran admiración que tiene por su exesposa, con quien tuvo la fortuna de formar una familia integrada por dos hijas, Mía y Azul. “Maky es una divina, la verdad que nos llevamos increíble. Lamentablemente en nuestra vida no coincidimos luego en ciertas cosas, cada quien tomó una madurez, un camino diferente, pero no hace mella en el gran cariño que siento por ella, el gran respeto que siento por ella, la mamá de mis hijas…”, dijo durante una reveladora conversación con el programa televisivo Despierta América.

Más allá de todo, Juan también se siente feliz por el lazo de afectividad que mantienen, siempre unidos y trabajando en equipo por su familia. “Vamos a ser familia toda la vida, me encanta verla, me encanta hablar con ella y es una mujer muy inteligente, es una mujer bellísima. Yo sé que va a encontrar su camino también…”, dijo el actor para el programa matutino de Univision.

