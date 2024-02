La ilusión de Victoria Ruffo por su próximo debut como abuelita: ‘Estoy muy contenta’

Una de las reacciones más esperadas luego de que Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron que están esperando a su primer hijo era la de la mamá del actor, Victoria Ruffo, quien por primera ocasión habló con la prensa sobre la ilusión que le provoca su próximo debut como abuela. A su llegada a la misa en memoria de la productora Tina Galindo, la actriz conversó con la prensa sobre cómo se siente con la noticia de la paternidad de su primogénito. La protagonista de La Madrastra también respondió si el nacimiento de su nieta podría propiciar una reconciliación con Eugenio Derbez, papá de su hijo.

Las primeras palabras de la abuelita

Aunque José Eduardo ya había compartido la reacción que tuvo su mamá a la noticia, hacía falta que la propia Victoria rompiera el silencio y hablara en primera persona sobre la nueva etapa que está viviendo la familia: “La verdad sí estoy muy contenta, me da mucha ilusión y a parte me da mucha alegría ver a José Eduardo contento, ilusionado, nervioso, trae de todo, pero está muy contento, sobre todo. Siempre me dijo que él a los 30 ya quería tener hijos”, comentó en entrevista para el programa radiofónico de Maxine Woodside, Todo para la mujer.

¿Habrá reconciliación con Eugenio?

En esta conversación, Victoria habló sobre una posible reconciliación con Eugenio Derbez, papá de José Eduardo: “Y a mí, con Eugenio, ¿por qué?, él por su lado y yo por el mío, eso siempre”, comentó divertida. En un tono más serio, la actriz reconoció que el intercambio de declaraciones que durante años ha tenido con su ex, forma parte de una dinámica de humor, pero en la realidad, no hay sentimientos negativos entre ellos: “Esta cosa que tenemos con él es mucha broma también, evidentemente ni lo odio, ni me odia, pero traemos ese juego”, explicó.

Sobre cuáles son los consejos que ha podido compartir con su hijo sobre la paternidad, Victoria dijo: “Dicen que no hay librito donde se aprenda a ser un buen padre, hay que estar con ellos, hay que enseñarles los valores, hay que estar con ellos, en el día, la noche, en la enfermedad, en la escuela, en las alegrías, en todo”. La actriz también fue cuestionada sobre cómo le gustaría que se llame su nieta: “También eso depende de ellos”, comentó, mientras un reportero le planteaba la posibilidad de que la llamen Victoria.

La primera en enterarse

En enero pasado durante el videoclip que Paola Dalay y José Eduardo Derbez compartieron en Youtube para dar a conocer la noticia del embarazo de la joven, el actor reveló que la primera persona a quien le compartió la buena nueva fue a su mamá: “La primera en enterarse fue mi mamá. Le hice una caja que decía: ‘Vas a ser la mejor abuela del mundo’ y una prueba de embarazo, se emocionó muchísimo, nos abrazamos, lo festejamos, lloramos, mi mamá me dijo: ‘Vamos a comprarle cosas’, le dije, ‘espérate, no sabemos si es niña o niño’, se emocionó mucho y se volvió loca. Estamos nerviosos por su reacción, nos sorprendió, pero está excesivamente feliz”, comentó el actor sobre Victoria.