Enamorado, Danilo Carrera comparte nuevas imágenes al lado de su novia

El amor ha vuelto a tocar a las puertas del corazón de Danilo Carrera. El actor, que en los últimos meses se encontraba enfocado en sus proyectos más personales y familiares, finalmente se ha dado una nueva oportunidad en el amor, por lo que no podría estar más feliz y emocionado. Algo que se ha visto reflejado en sus redes sociales, donde se ha dejado ver de lo más enamorado y feliz al lado de su novia, de quien hasta el momento no ha revelado su identidad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Las románticas vacaciones de Danilo

A pesar de la discreción que suele guardar con su vida privada, el intérprete se ha mostrado muy abierto a la hora de compartir detalles de la nueva etapa de vida, la cual disfruta de la mano de una misteriosa mujer que lo tiene con una gran sonrisa en el rostro y el corazón contento. Tal y como lo mostró en las fotografías compartidas en su perfil de Instagram, donde ha hecho eco de los días de sol y playa que ha pasado al lado de su novia, siendo esta la primera vez que se deja ver al lado de ella. “Solo es un día más para mí y para ti en el paraíso”, fue el mensaje con el que Danilo subtituló su álbum de fotografías, a través del cual le ha hecho saber a sus fans lo ilusionado que se encuentra.

En las imágenes, se puede apreciar al actor disfrutando de sus días en la playa, muy bien acompañado de su novia, de quien ha decidido proteger su identidad, pues en una de las postales se aprecia solo la mano de la misteriosa mujer, acariciando delicadamente el rostro del ecuatoriano. Por otro lado, Danilo también ha compartido un video en el que se puede observar cómo a lo lejos él y su novia corren por la orilla del mar, mientras juguetean con las olas, mientras admiran un romántico amanecer.

VER GALERÍA

¿Qué ha dicho sobre su nuevo romance?

Aunque Danilo Carrera se ha caracterizado por ser un hombre sumamente discreto y cuidadoso de su vida íntima, el actor no tuvo reparo en abrirse de capa durante su participación en el podcast del presentador Alejandro Chabán, en el que con total apertura habló de su noviazgo. “Estoy en una relación muy bonita con una chica que me encanta, que me hace feliz, que me hace reír, que tiene una sonrisa espectacular, que me hace bromas, que se parece a mí. Es así, tal como yo, te hace bromas. Estoy tan contento, estoy tan enamorado realmente que me lo quiero guardar para mí el mayor tiempo posible, que sea nuestro y que no tenga nada que ver nadie más que no sean nuestras familias con esto, porque sí llega el momento en el que empiezan a meterse en la relación, a hablar…”, explicó.

A pesar del interés mediático que esto pueda generar, Danilo dice estar dispuesto a no limitarse y a disfrutar de su relación al máximo. Eso sí, procurará ante todo cuidar su entorno privado como hasta ahora lo ha hecho. “Ahorita estuvimos el fin de semana en Cancún y tal vez nos paparazzearon, y si nos paparazzearon, está bien, no vamos a dejar de jugar en el mar, de meternos al mar porque hay un riesgo de una foto, no vamos a limitarnos, pero mientras podamos mantener lo nuestro como un secreto y como un nido super privado, lo vamos a mantener así…”, explicó.

VER GALERÍA