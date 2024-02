Michelle Renaud y Matías Novoa revelan el sexo y el nombre del bebé que esperan

La buenas nuevas no dejan de llegar a la vida de Michelle Renaud y Matías Novoa. Y es que luego de celebrar su boda, el pasado mes de diciembre, la pareja sorprendió a todos sus seguidores al confirmar su embarazo hace apenas unas semanas, por lo que ellos no podrían estar más emocionados. Sin embargo, las buenas noticias no han parado ahí, pues Michelle y Matías finalmente han revelado el sexo de su bebé y el nombre que han decidirlo ponerle, especialmente después de que hace unos días se especulara al respecto, luego de que Michelle en un video publicado en sus historias de redes sociales, se refiriera a su bebé en camino como a una bebita, lo que generó todo tipo de reacciones. Es por eso que los futuros papás han querido aclarar toda esta situación y finalmente ha revelado que su bebé ¡será un niño!

MÁS NOTAS RELACIONADAS

¿Niño o niña? Matías y Michelle lo aclaran todo

Fue durante una charla que Michelle y Matías sostuvieron con la revista Caras, que decidieron poner un alto a los rumores y revelar que el pequeño que viene en camino será un varoncito. “¡Es niño! ¡Otro niño! Vamos por el equipo de futbol. Eres bienvenido, muy deseado y serás muy amado”, expresó el actor en dicha entrevista, mostrándose ilusionado por ver a su nuevo bebé unirse a sus hermanitos, Marcelo y Alex, los hijos de ambos actores, a quienes tuvieron con parejas anteriores.

Por otro lado, los orgullosos papás también revelaron el nombre que han decidido ponerle a su bebé, una oportunidad en la que los papás dejaron en claro el gran amor que sienten por su bebito y la ilusión con la que esperan su llegada: “Nuestro Milo. Eres bienvenido, muy deseado y serás muy amado”, expresó el actor conmovido en la misma entrevista.

El gran anuncio

Fue el pasado 28 de enero cuando a través de su perfil de Instagram, Michelle compartió un álbum de fotografías en las que se ha dejado ver desde la playa en compañía de su amado Matías. En las imágenes, se puede observar solo la pancita de Michelle y al fondo al actor posando con una enorme sonrisa, la cual no habla más que de la felicidad que embarga sus corazones en estos momentos. Y por si a alguien le quedaba duda sobre lo que la intérprete quería decir con dichas fotos, el mensaje que agregó al pie de estas no dejó lugar a dudas: “Enamorada de estos dos”, refiriéndose a su esposo y a su futuro bebé, pues de hecho en las postales se le puede ver acariciando su vientre.

Lo que han dicho Michelle y Matías del bebé que esperan

Recientemente, Michelle rompió el silencio sobre su embarazo. La actriz fue captada de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, espacio en el que habló con la prensa de cómo va todo hasta ahora. “Están peor las náuseas que el antojo, pero quiero agradecerles por todo el apoyo…”, expresó, declaraciones retomadas por la reportera de espectáculos Berenice Ortíz para su canal en YouTube. En otro momento, Michelle habló del tiempo que lleva de embarazo. “Creo que tengo cinco meses…”. Sobre el sexo del bebé, también dijo: Todavía no sé…”.