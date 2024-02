La sincera confesión de José Emilio Fernández Levy sobre su distancimiento con Ana Bárbara

Hace unos meses, la cercana relación que José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy, mantenía con Ana Bárbara se vio fracturada debido a unas declaraciones que el jovencito hizo de manera pública sobre la vida privada de la cantante, a quien sigue considerando como una mamá. Algo sobre lo que José Emilio se siente sumamente arrepentido, pues ha admitido en más de una ocasión que lo que hizo solo le ha generado algunos problemas y el distanciamiento de quien se había convertido en su mayor apoyo tras la muerte de su mamá. Tal y como lo compartió el incipiente actor en una reciente entrevista, en la que a corazón abierto se refirió a esta situación.

¿Se arrepiente de lo que dijo sobre su familia?

Fue durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano, que el aspirante a actor se refirió al distanciamiento que mantiene con la llamada ‘Reina Grupera’ y a las condiciones que existieron para que las cosas se dieran de esa manera, mostrándose sumamente arrepentido de sus acciones. "Yo no hubiera dicho las cosas que pasan en casa, ¿no? En eso sí tiene razón Ana Bárbara", compartió el también nieto de Talina Fernández. "Como siempre, ella ha respondido de una manera excelente. 'La ropa sucia se lava en casa'", agregó, dándole así la razón a la cantante.

Sobre las razones que lo llevaron a tomar la decisión de hacer pública la situación que vive con Ana Bárbara, así como su desacuerdo con las decisiones que ha tomado la cantante a nivel personal, específicamente sobre su relación con Ángel Muñoz, el joven de 19 años expresó: "Ya me sentía muy frustrado, necesitaba decir la verdad de las cosas que estaban pasando porque en los medios se veía totalmente diferente: una familia feliz, sin problemas, y pues no", señaló. “Yo tampoco voy a dejar que eso pase, yo no iba a seguir fingiendo algo que no está pasando. Yo creo que por eso fue mi decisión de tomar la acción y decir las cosas”, agregó.

Sin embargo, con el tiempo el joven ha reflexionado y más allá de sentirse aliviado por haber sido tan abierto con su situación familiar, considera que las cosas solo se han complicado a raíz de sus declaraciones. "Pero, sí, sí me arrepiento porque problemas me ha traído más que beneficios. Ya, lo hecho, hecho está y pues a seguir adelante", agregó.

¿Le gustaría retomar su relación con Ana Bárbara?

Hace apenas unas semanas, José Emilio Fernández Levy estuvo como invitado en el programa de Telemundo Al Rojo Vivo, en donde con total apertura habló del cariño que le tienen a Ana Bárbara y de lo mucho que le gustaría recuperar su relación con ella, pues reconoció, que en medio del trágico momento por el que atravesó, luego del fallecimiento de su madre, ella hizo que las cosas fueran mucho más fáciles para él, pues asumió el papel de su mamá. “Sí quiero tener otra vez una relación con Ana Bárbara porque la sigo considerando mi mamá. El papel que hizo conmigo fue impresionante, me agarró desde (pequeño) hasta hace dos años", compartió conmovido en dicho espacio.