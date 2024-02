Lupita Jones habla de la postura por la cual perdió la licencia de Miss Universo

Fue en noviembre pasado cuando, de manera sorpresiva, Anne Jakrajutatip, la nueva dueña de Miss Universo, anunció la salida de Lupita Jones de la organización. Lo que a muchos tomó desprevenidos, para la presidenta de Mexicana Universal fue una situación que se venía gestando desde hace tiempo, cuando la tailandesa adquirió el certamen de belleza. A poco más de tres meses de haber dejado el puesto con el que durante más de 30 años estuvo al frente del concurso en México, Lupita abrió su corazón durante su visita al podcast Talk About donde, por primera ocasión, habló de manera detallada del proceso que enfrentó antes de dejar Miss Universo.

La diferencia de visiones

Durante esta sincera charla, Lupita habló de su opinión respecto a las nuevas reglas del certamen: “Yo he marcado mi postura muy clara. Yo considero que los espacios de las mujeres, se tienen que conservar para las mujeres”, reconoció, para luego confesar que esa opinión formó parte de las diferencias de visión que tuvo con la nueva administración: “Esta postura me costó que me quitaran la licencia de Miss Universo y no me importa, porque justamente esto implica mantenerte congruente con tu forma de pensar”, explicó. Lupita aprovechó para aclarar: “Yo no tengo nada en contra de la comunidad trans, porque también se me ha satanizado mucho con eso y no, simplemente creo que para que una competencia sea justa, los participantes deben tener las mismas características, para que sea una competencia leal y justa”.

Lupita aprovechó para detallar por qué cree que las reglas de inclusión podrían dar pie a malentendidos: “Siempre va a quedar esa duda de ‘¿Ocupó ese puesto, por méritos propios, por que verdaderamente se lo ganó el jurado o la organización está siendo condescendiente con ciertos grupos?’ y no creo que esté padre que una mujer trans participe en un evento con esa sospecha”. Aunque la nueva dueña de Miss Universo fue quien dio a conocer públicamente la salida de la mexicana de Miss Universo, Lupita asegura que la organización todavía no le notifica su decisión: “A mí, oficialmente al día de hoy, siguen sin comunicarme nada, siguen sin informarme de manera oficial nada”, aseguró.

El por qué de su decisión

Por primera ocasión, Lupita Jones contó que supo muy pronto que sus ideales y los de la nueva administración de Miss Universo no coincidían, por lo que comenzó a pensar en su salida de la organización: “Cuando se dio el cambio de propietario de Miss Universo le dije a mi marido: ‘Yo no creo que vaya a aguantar mucho esto, no creo que vaya aceptar muchas cosas que vienen para Miss Universo. Yo he puesto el pellejo de por medio para defender los concursos en México, porque creo en lo que hago y en el valor de lo que construyo en estas plataformas para la formación de las jóvenes mexicanas, pero yo ya no creo en lo que está promoviendo Miss Universo’”, recordó la ex Miss Universo sobre esa conversación en la que, por primera ocasión se planteó dejar el trabajo que desempeñó por tres décadas.

Se deslinda de Miss Universo

Para la ex reina de belleza mantenerse fiel a sus ideales y a su visión, será siempre una prioridad: “Yo ya no creo, ni comparto la visión de Miss Universo, entonces ese desapego se dio de manera automática en el momento en el que ya no compartes una visión. Yo ya no me sentía con el compromiso de defender algo en lo que no creo. Yo me sentí liberada de muchas cosas, pero fuera de eso yo me deslindo con todo lo que tenga que ver con Miss Universo a partir de ya, lo que tenga que ver con Miss Universo ya es otra ventanilla, ya no con Lupita Jones, yo sigo adelante con mi plataforma, con la misma visión y compromiso hacia lo que considero puede seguir construyendo a las jovencitas en México”, comentó Lupita sobre su futuro profesional.