Contundente, Tania Ruiz hace frente a los rumores de su romance con Peña Nieto: 'Fue una relación muy bonita, cero falsa'

A un tiempo de su ruptura con Enrique Peña Nieto, la modelo Tania Ruiz atesora gratos recuerdos de ese mediático noviazgo. Sincera, ha hablado al respecto en una reciente entrevista, en la que además de destacar lo mucho que la alegró esa relación, hizo frente a los rumores, con la firme decisión de poner punto final a lo que se especula. En su charla, la modelo también contó cómo se lleva con los hijos de Peña, y reveló que tiene planes de escribir un libro basado en algunas de sus experiencias personales, con la finalidad de brindar ayuda a quienes logren identificarse.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Echa abajo las especulaciones

En medio del revuelo que provocó su ruptura, Tania se sinceró sobre cómo vivió ese noviazgo, echando por tierra las versiones de quienes pusieron en duda que lo suyo fuera real. “Fue una relación muy bonita, cero falsa y muy entregada. Yo creo que eso es lo más bonito en una relación, yo creo que entregarte al cien por ciento y ser vulnerable. Yo creo que en todas las relaciones el que te conozcan realmente en donde han estado tus heridas es donde la otra persona va a aprender cómo te puede amar con esas heridas…”, dijo en entrevista para el programa Despierta América.

Tania también puso de frente el respeto que existió en su noviazgo, negando lo que algunos han especulado. “Cero, la verdad yo creo que la gente ve mucho lo de afuera o puede dejarse llevar por información que no conoce y el qué dirán. Yo creo que es la experiencia de cada persona y lo que le toca vivir. Yo te puedo decir que ninguna agresión y tengo muchas cosas que agradecer…”, expresó la también emprendedora.

VER GALERÍA

Más allá de lo que se dice, Tania dejó claro lo importante que es para ella no abordar aspectos del pasado en la vida amorosa de Peña, específicamente de su tiempo con Angélica Rivera. “Yo respeto mucho las ex relaciones y yo creo que eso ya ni siquiera a mí me incumbe, ni hablar del pasado ni lo que se vivió. Yo puedo decir a raíz de lo que a mí me tocó vivir y yo siempre le deseo el bien a todos. Yo, lo que ustedes conocen y cómo fueron las cosas y también hay cosas que en la vida privada y personal son personales…”, explicó.

¿Cómo es su relación con los hijos de Peña?

A pesar de su ruptura con Peña, Tania Ruiz dice estar feliz de la buena relación que mantiene con los hijos del expresidente de México; Paulina, Nicole y Alejandro, con quienes mantiene un lazo afectivo intocable. “Los tres yo los quiero mucho y vivimos cosas muy bonitas y les tengo un cariño muy especial y ellos lo saben que, aunque no esté con su papá, saben que aquí estoy siempre para lo que ellos necesiten. Tengo los recuerdos muy bonitos y momentos que vivimos juntos como familia. Con mi hija fueron incondicionales, Carlota quiere mucho a los tres, también…”, dijo en la charla.

VER GALERÍA

Quiere escribir un libro

Finalmente, Tania Ruiz reveló que tiene la inquietud de escribir un libro basado en sus propias experiencias, aunque no precisamente del tiempo en que fue novia de Peña Nieto, según explicó en otro momento de la conversación. “No tanto en mi relación pero sí me gustaría escribir un libro con todo el conocimiento y las experiencias que he tenido y que puede ayudar a más gente…”, apuntó.