Sebastián Rulli rompe el silencio y pone un alto a los rumores sobre su relación con Angelique Boyer

A lo largo de los nueve años que llevan de relación, Angelique Boyer y Sebastián Rulli han dejado en claro que su amor es a prueba de todo, por lo que cada día se esfuerzan por fortalecerlo. Sin embargo, la pareja no ha logrado librarse de los rumores y especulaciones en torno a su vida sentimental, por lo que siempre están dispuestos a aclarar todo lo que se dice en torno a ellos, poniendo siempre en alto el gran amor que los une. Tal y como sucedió recientemente, cuando el actor hizo frente a los rumores que han rodeado su noviazgo con Angelique, dejando en claro que su amor está más fuerte que nunca y que nada de lo que se dice sobre ellos es real.

Lo que ha dicho Sebastián respecto a los rumores

Fue durante un encuentro que mantuvo con la prensa, a su llegada al Aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que el intérprete respondió a los cuestionamientos de la prensa, especialmente los relacionados con su vida personal, una oportunidad en la que se encargó de aclarar los rumores que apuntan a que su relación con la hermosa actriz ha llegado a su fin. “Sí, no sé de dónde sacaron, no sé por qué, si estábamos documentando que estábamos todos muy bien, tal cual, que digan lo que quieran total que a nosotros no nos afecta, ya son 9 años diciendo lo mismo, está más que claro, demostrado y no hace falta ningún otro documento, ni compromiso para que la gente nos crea”, compartió, en declaraciones retomadas por el programa Despierta América.

En ese mismo sentido, el guapo argentino habló de la decisión que han tomado en conjunto de no casarse y vivir su relación al máximo, sin necesidad de que ésta sea validada por un papel. “Está muy bien, porque también estamos rompiendo con los cánones, el estándar normal que demanda la sociedad para demostrar que uno puede ser feliz, sí existe el amor, no solo por nosotros, confíen, confíen que existe. Si les da gusto que estemos juntos, eso es mejor”, agregó.

¿Cómo celebrarán San Valentín?

Hace unas semanas, Angelique y Sebastián conversaron con los medios de comunicación, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, revelando que no tienen nada planeado para el 14 de febrero, día de San Valentín. “No somos como muy específicos en las fechas o en ese tipo de (cosas)… Todos los días (celebramos)”, explicó Boyer, declaraciones retomadas por el canal de YouTube del periodista Edén Dorantes. “El 14 de febrero finalmente no es sorpresa, se puede sorprender, no lo dejen de hacer, pero también sorprendan en otros días…”, agregó Rulli en otro momento de la conversación.

En esa misma charla con los medios, Angelique y Sebastián hablaron de cómo es que han logrado establecerse como pareja y reforzar sus lazos, en un instante en el que las rupturas amorosas de los famosos están a la orden del día. “Yo siento que tiene que haber amor de verdad y el respeto, nada más…”, explicó Rulli, quien trató de ser muy reservado sobre este aspecto de su vida. Mientras tanto, se sienten felices en su relación, descartando la posibilidad de una boda o incluso de formar familia, según han dicho en ocasiones anteriores.

