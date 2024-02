Conmovida, Gaby Crassus honra a Rodrigo Mejía a tres años de su partida

La vida dio un giro dramático para Gaby Crassus y su familia cuando en febrero de 2021 su esposo, Rodrigo Mejía, falleció a consecuencia del Covid-19. Con profundo pesar, la conductora de televisión enfrentó esta realidad, motivada por el hecho de poder sacar adelante a sus hijos, dispuesta a no dejarse vencer por la dolorosa circunstancia. A tres años de ese episodio, la presentadora ha vuelto a honrar la memoria de su compañero, con quien forjó una historia de confianza, respeto y complicidad durante el tiempo en que estuvieron juntos, tal cual lo ha dejado saber en las múltiples entrevistas que ha concedido para hablar de lo sucedido.

Tres años sin Rodrigo Mejía

Fue el 11 de febrero de hace tres años cuando el espectáculo mexicano se estremeció con la noticia. Tras una dura batalla contra el Covid-19, Rodrigo partió y Gaby se mantuvo inconsolable tras ese suceso. Gracias al apoyo de sus seres queridos y refugiada a su vez en el trabajo, la presentadora pudo retomar el cauce, aunque sin olvidar rendir constantes homenajes al padre de sus hijos. Esta vez, Crassus publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje para recordar a Rodrigo, reiterando lo mucho que lo echa de menos y el infinito amor que le tiene, mismo que ha trascendido más allá de lo terrenal. “Y hoy ya son tres, tres años sin ver esa sonrisa, tres años sin escucharte, tres años en los que no te hemos dejado de extrañar…”, escribió.

Para hacer más emotivo este mensaje, Gaby ilustró el mismo con un video de varios momentos familiares junto a Rodrigo, de sus paseos por la playa con sus hijos, así como otras memorias de su convivencia en casa. “Besos hasta el cielo, te amamos por siempre. Matías, Mauro y Gaby”, finalizó la conductora. De esta manera recuerda el gran cariño que su esposo tuvo por ella y por sus hijos, una familia de la que se siente muy orgullosa, a pesar del dramático giro.

Los últimos instantes de Rodrigo

Para Gaby, el recuerdo de los últimos días en la vida de Rodrigo Mejía siguen presentes. La conductora habló anteriormente de cómo aconteció todo y de la manera en que apoyó a su esposo cuando más lo necesitó tras ser diagnosticado con Covid-19. “Rodrigo aguantó en la casa una semana, iba digamos bien y de repente en mitad de la semana me dijo: ‘No puedo respirar’. (Estuvo) con consultas vía telefónica… yo sin poder salir de la casa porque yo estaba contagiada también. Vecinos que agradezco infinitamente me ayudaban… hasta que llegó el día en que me dijo: ‘No puedo más, llévame al hospital’…”, relató para el programa El Minuto que Cambió Mi Destino.

En medio de esa circunstancia, la situación de Rodrigo se agravó, según cuenta Gaby, quien poco a poco fue testigo de la manera en que la enfermedad se agudizaba. “Rodrigo murió un 11 de febrero de 2021 pero la realidad es que los niños no volvieron a ver a su papá desde el 9 de enero…”. En ese periodo de hospitalización, Gaby también tiene presente la llamada que recibió de uno de los médicos. “Le contesté y me dice: ‘Gaby, se nos vino abajo. Se nos vino abajo y vamos a tener que intubarlo, no aguanta’. Yo tuve que firmar, qué responsabilidad tan grande. Firmé, me llamó el doctor y me dijo: ‘Vamos a hacerlo, él va a querer hablar contigo. Doña Gaby necesito que usted sea fuerte’…”, relató.

