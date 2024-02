Usher se casó en Las Vegas tras su triunfal presentación en el Super Bowl

La noche del pasado 11 de febrero fue doblemente especial para Usher. Y es que además de haber encabezado el espectáculo televisado más importante del mundo, durante el Super Bowl LVIII, el cantante vivió otro momento sumamente importante a nivel personal, pues tras cinco años de relación con Jennifer Goicoechea, finalmente decidió casarse con ella tras haber triunfado en el show de medio tiempo, aprovechando su estancia en Las Vegas.

Lo que se sabe sobre su boda

De acuerdo con el Daily Mail, el intérprete de Yeah!, el cantante y su ahora esposa obtuvieron una licencia de matrimonio en el condado de Clark, Nevada, el 8 de febrero, por lo que al finalizar el partido entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, Usher y Jennifer decidieron darse el ‘Sí, acepto’, en una de las tradicionales capillas de ‘La Ciudad del Pecado’, iniciando así una nueva y emocionante etapa en su relación.

El cantante y su mujer, quien es ejecutiva música, habrían tomado la decisión de casarse luego de que su consejera espiritual, Amba Kahly Su, se los propusiera, según detalló el medio británico, por lo que la pareja planeó todo muy bien para que su gran día coincidiera con la presentación de Usher en el Super Bowl, haciendo de esta fecha algo inolvidable y sumamente significativo.

Usher y Jennifer confirmaron su relación, luego de que la ejecutiva de Epic Records compartiera en sus redes sociales una fotografía en la que se les podía ver en medio de un romántico beso y sumamente enamorados. Un año más tarde, se confirmó que la pareja estaba esperando a su primer hijo, luego de que fueran captados en West Hollywood en septiembre de 2020.

La historia de Usher y Jennifer

No pasó mucho tiempo para que el ocho veces ganador del Grammy y su esposa le dieran la bienvenida a su pequeña Sovereign, que actualmente tiene tres años y es la adoración de sus papás. “Nos sentimos bendecidos y llenos de amor con la llegada de nuestra hermosa niña, el Sovereign Bo Raymond. Isn't She Lovely de Stevie Wonder actualmente suena en repetición”, expresó en aquel entonces el cantante, haciendo referencia a lo feliz que se encontraba con la llegada de la pequeñita.

Un año más tarde, la familia de Usher volvió a crecer con la llegada de Sire Castrello Raymond, el segundo hijo de la pareja y el cuarto para el cantante, pues recordemos que el intérprete ya había estado casado en otras dos ocasiones; la primera de ellas con la diseñadora y escritora Tameka Foster, con quien tuvo dos hijos, y posteriormente con Grace Miguel, con quien no tuvo decendencia.

