La divertida broma entre Lucero y Mijares que terminó en un beso en pleno escenario

La complicidad que existe entre Lucero y Mijares no terminó con su divorcio, pues más allá de los factores que los llevaron a tomar la decisión de continuar con sus vidas por caminos separados, el amor que se tienen y que ambos tienen por sus dos hijos los mantiene unidos, por lo que su relación sigue siendo cercana y cordial, a pesar de las circunstancias. Algo que ha quedado en claro durante el reciente show que los cantantes ofrecieron en Phoenix, Arizona, como parte de la gira Hasta que se nos hizo, en donde además de demostrar la conexión que existe entre ellos a nivel artístico, dejaron en claro que el cariño que se tienen sigue intacto, pues se permitieron bromear con algunos temas relacionados con su separación e incluso compartieron algunos gestos de lo más cariñosos con los que pusieron a suspirar a los presentes.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Lucero y Mijares se besaron?

Fue durante un segmento del show, que Mijares y Lucero compartieron un intercambio de frases, a través de las cuales bromearon sobre su separación y las razones que los llevaron a tomar esa decisión. algo que quedó registrado en videos tomados por algunos fans y que se han viralizado en redes sociales. “Ella tuvo la dicha de estar casada conmigo”, expresó el cantante en tono de broma, mientras se preparaba para su próxima canción. Por supuesto, la intérprete no tardó en reaccionar al comentario de su ex, por lo que siguiendo la broma expresó: "Me vas a condenar Manuelito. Yo que te trataba tan bonito, no me supiste valorar. No la verdad, puras mentadas...", agregó Lucero, generando las risas y los aplausos de los presentes.

Sin embargo, más adelante en el show, la intérprete se encargó de dejar en claro que el cariño que tiene por el padre de sus hijos es grande y que entre ellos no hay nada más que pura buena onda, pues mientras Mijares interpretaba uno de sus temas, Lucero lo sorprendió con un tierno beso en la mejilla, emocionando así a todos los que presentes. “La traigo muerta”, expresó el cantante ante el gesto de su colega, por lo que los fans de ambos les pidieron más besos, algo a lo que se negaron entre risas.

Siempre unidos

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Mijares atendió a la prensa a su salida de un evento en la Ciudad de México hace unas semanas, una ocasión en la que aprovechó para aclarar las cosas respecto a su relación con su ex, dejando en claro que planea pasar el resto de sus días al lado de Lucero, pero siempre como buenos amigos. “Estamos envejeciendo juntos, porque aparte somos vecinos”, expresó el artista en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes, luego de que fuera cuestionado sobre si se veía compartiendo su vida con Lucero nuevamente. “De que vamos a envejecer juntos, sí, pero por la locación de nuestras casas”, agregó el intérprete, dejando en claro que su relación con la cantante siempre será de amistad y por sus dos hijos.

Por otro lado, Mijares fue cuestionado sobre si ha tenido la posibilidad de hablar con Lucero sobre su reciente ruptura con Miche Kuri, una oportunidad que el intérprete aprovechó para dejar en claro que, en temas del corazón, prefiere mantenerse al margen, pues respeta completamente la privacidad de su exesposa. “No, fíjate que es un tema que no, y mira que hemos salido a cantar juntos, pero es una situación (su separación de Kuri) que no le toco”, compartió el artista. “Ahora sí que es sumamente personal eso. Nunca se lo toqué, ni al principio ni a mediados de la relación”, agregó.