Por primera vez, Sergio Mayer Mori habla de su momento más oscuro: ‘Me fui perdiendo’ El hijo de Bárbara Mori reveló que el detonante de esta situación fue la ruptura con su ex

Como el resto de los invitados a El rincón de los errores, el podcast que conduce Marimar Vega con el terapeuta Efrén Martínez, Sergio Mayer Mori, el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, dio lecciones de sinceridad a la hora de hablar de su época de oscuridad, una etapa que lo llevó al límite y lo animó a pedir ayuda. Por primera ocasión, el cantante compartió detalles del proceso de sanación que vivió en el colectivo colombiano Aquí y ahora, lugar donde permaneció tres meses conociendo las herramientas que ahora le permiten tomar mejores decisiones.

Su etapa más difícil

El actor de Rebelde abrió su corazón y compartió la situación que detonó su momento más oscuro: “Yo terminé una relación con una persona que yo valoraba mucho, que aprecio mucho y de quien aprendí mucho. Eso me llevó en un espiral de oscuridad, me fui perdiendo poco a poco sin estar con es guía que tenía yo a mi lado, de luz, fui tomando muy malas decisiones, tanto que me empecé a endeudar, empecé a viajar con dinero que ni siquiera tenía, a aparentar con ciertas personas que ya ni siquiera están en mi vida”, reconoció.

El apoyo de su mamá

Sergio recordó que cuando tocó fondo, su mamá, Bárbara Mori, fue la persona a la que recurrió para pedir ayuda: “Siempre ha estado muy pendiente de mí y ha sido este faro de luz que ha guiado mis decisiones conscientes. Ella muy atenta siempre, pero muy prudente con su distancia, me decía: ‘¿Estás bien?’”. El joven aseguró que la cercanía con su mamá, fue lo que lo motivó a recurrir a ella en la época más dura: “Llegó un momento en el que, con lágrimas en los ojos, llegué y le dije a mi mamá: ‘Ayúdame, necesito ayuda, necesito salir de este hoyo en el que estoy, por favor’. Mi mamá ya tenía todo listo, me metí a terapia”, explicó.

El actor reveló que fue en el colectivo, Aquí y ahora, propiedad del terapeuta Efrén Martínez, donde logró salir adelante: “ Es un lugar en el que te dan un espacio para ir a enfocarte en ti, conocer tu personalidad, tus rasgos, todas estas cosas que uno no conoce. Salí de ahí con las herramientas para poder salir y tomar otras decisiones, me ayudó muchísimo, creo que ha sido de las decisiones más importantes que he tomado, pedir ayuda”. Sincero, el joven confesó qué parte fue la más dura de toda la terapia: “Yo fui lo más difícil. Aceptarme a mí, porque uno quiere ser perfecto, al menos, yo crecí con esa presión”.

La relación con su papá

El joven cantante admitió que una de las cosas que más trabajó en ese lugar fue la relación con su papá: “Vengo regresando de esto y que puedo entender a mi papá desde otro lugar y que puedo entender por qué reaccionaba de ciertas maneras con él. Empezarlo ver con compasión y agradecer, porque yo soy muy afortunado de tener esas herramientas”, reconoció. Dando lecciones de madurez, Sergio habló de cómo está asumiendo ahora su papel de papá: “Hay muchas cosas que yo, para criar a Mila, estoy tomando de mi papá y de mi mamá y muchas cosas que no quiero de ellos”, detalló.