Usher deslumbra con su impactante show de medio tiempo en el Super Bowl LVIII

El día más esperado para los fans del futbol americano ha llegado. Luego de una temporada llena de emociones, finalmente los Chiefs de Kansas City se enfrentan a los 49ers de San Francisco, equipos que buscarán llevarse a casa el codiciado trofeo Vince Lombardi que los acreditará como los absolutos campeones del Super Bowl LVIII. Aunado a eso, el show de medio tiempo suele ser otro de los atractivos de este encuentro y vaya que el de este año no ha decepcionado. Y es que Usher, artista encargado de encabezar el espectáculo, puso a bailar a todos en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, con sus éxitos y con sus invitados, convirtiendo esta fiesta del futbol americano en un auténtico concierto multitudinario con el que nadie quedó defraudado, uniéndose así a otras leyendas de la música que han hecho lo propio en ediciones anteriores.

Así fue el increíble show de Usher

Apenas sonaron los primeros acordes del tema Caught Up el estadio estalló en júbilo al ver al artista apoderarse del espectacular escenario que se montó al centro de la cancha en cuestión de minutos, valiéndose de todo el glamour de Las Vegas, entre bailarinas vestidas con plumas y grandes tocados, que nos recordaron a los mejores espectáculos de 'La Ciudad del Pecado'. El intérprete, que hizo su aparición sentado en un trono lleno de luces y vestido con un abrigo largo blanco, encendió los ánimos con canciones como U Don't Have To Call, Superstar y Love in This Club.

Uno de los momentos más impresionantes del show, fue cuando Usher invitó al escenario a Alicia Keys, con quien interpretó el tema If Ain't Got You, algo que generó la euforia de los presentes, quienes ya emocionados no dejaron de corear a una sola voz cada uno de los éxitos del intérprete, quien en compañía de su colega también cantó My Boo. Alicia hizo una espectacular aparición, sentada al centro de la cancha en un piano rojo que combinaba a la perfección con su look lleno de pedrería y una larga cola que se extendía por todo el lugar.

Enfundado en un look color blanco, Usher continuó con su show ahora con el tema Confessions Part II, el cual cantó a dueto con Jermaine Dupri, robándose el corazón de todos los presentes. A este tema le siguió Nice & Slow y Burn, dando inicio así a un momento muy íntimo, pues cantó algunas de sus baladas como U Got IT Bad, un instante en que hizo gala de su sensualidad con sus pasos de baile, dejando a todos sin aliento al quitarse la playera y quedar con el torso descubierto. Fue entonces que la cantante H.E.R. hizo gala de su talento con la guitarra, dando paso a uno de los momentos más explosivos del show, el cual sirvió como antesala para que el artista intérpretara temas como Bad Girl y OMG, un momento en el que hizo un cambio de vestuario, optando por un traje bicolor lleno de brillos y haciendo una coreografía con patines.

Anticipando la fase cumbre del show, Lil Jon apareció en el escenario para interpretar el tema viral Turn Down for What, para así dar paso a uno de los momentos más emocionantes de la velada, cuando el intérprete cantó su éxito global Yeah!, instante en el que Ludacris, Lil Jon y will.i.am se unieron al artista en la cancha, poniendo a todos a bailar, pues además una banda de música se hizo presente, acompañando a Usher y sus invitados al gran cierre de este espectáculo, mientras la nostalgia se apoderaba en los corazones de todos los presentes. Sin duda, Usher ha refrendado su estatus de super estrella del rap, el R&B y el pop, algo que ha construido a base de esfuerzo, dedicación y mucha disciplina, además de su desbordante talento.

La emoción de Usher ante este importante hito en su carrera

Luego de que se confirmara que Usher sería el encargado de encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII, el ocho veces ganador del Grammy se pronunció a través de los medios de la NFL, mostrándose sumamente emocionado ante la oportunidad de presentarse ante miles de personas en el estadio y llegar a millones de hogares a través de la transmisión del show por televisión. “Es el honor de mi vida añadir a mi lista sueños una exhibición en el Super Bowl. Estoy ansioso por ofrecer un espectáculo distinto a todo lo que hayan visto de mí antes. Gracias a mis seguidores y a todos quienes hicieron posible esta oportunidad”, comentó el artista.

