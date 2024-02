¿Ha revelado Michelle Renaud el sexo de su bebé?

Luego de que Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaran que se encuentran a la espera de su primer hijo en común, la actriz no ha dejado de compartir los vistazos más especiales de esta nueva etapa de su vida, la cual abraza con total ilusión a la espera de la llegada de su nuevo bebé. Y aunque hasta el momento ha sido muy prudente para compartir con sus fans los detalles de su embarazo, en una reciente publicación en sus redes sociales parece haber revelado el sexo de su bebé sin querer, pues mientras pedía algunos consejos a sus seguidores, se le salió decir la palabra “bebita”, lo que ha generado todo tipo de reacciones, pues aunque Michelle no lo ha confirmado, muchos esperan que, en efecto, sea una niña la que llegue a la vida de la actriz y su esposo próximamente.

Las pistas que pudieran haberla delatado

Fue a través de sus historias de Instagram que la actriz de telenovelas como La Herencia compartió un video en el que enviaba un mensaje a sus seguidoras, especialmente a aquellas que recientemente fueron mamás, para que le dieran sus mejores tips al respecto. Y es que como bien apuntó, fue hace poco más de siete años cuando pudo experimentar la maternidad por primera vez, por lo que necesita una actualización. "Mamás de Instagram que me están viendo, necesito sus recomendaciones y ayuda porque fui mamá hace muchísimo tiempo y ya no sé qué se necesita y qué no", expresó la reconocida actriz.

Fue entonces que la intérprete dijo la frase que posiblemente la delató, pues a la hora de explicar a sus fans sus deseos de ser una madre práctica y de pedir consejos respecto a productos que pudieran facilitar la vida, Michelle expresó: "Quiero ser una mamá práctica y necesito saber qué es lo que más les ha funcionado, como qué marca de carriola es la que vale la pena, qué huevito, cuál saca leches", señaló emocionada. "Quiero su tips, qué necesito tener para que este bebé, esta bebecita, que sí va a usar", dijo la artista, dejando entrever el posible sexo de su hijo en camino; algo que finalmente no fue confirmado por la intérprete.

Lo que han dicho Michelle y Matías del bebé que esperan

Recientemente, Michelle rompió el silencio sobre su embarazo. La actriz fue captada de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, espacio en el que habló con la prensa de cómo va todo hasta ahora. “Están peor las náuseas que el antojo, pero quiero agradecerles por todo el apoyo…”, expresó, declaraciones retomadas por la reportera de espectáculos Berenice Ortíz para su canal en YouTube. En otro momento, Michelle habló del tiempo que lleva de embarazo. “Creo que tengo cinco meses…”. Sobre el sexo del bebé, también dijo: Todavía no sé…”.

Con la misma ilusión, Matías expresó su sentir sobre este grato capítulo que han comenzado a escribir él y su esposa, felices por cómo se ha dado todo durante este tiempo en el que han planeado sus proyectos de vida juntos. De hecho, reveló cuándo podría nacer el bebé. “Junio, finales de julio…”, dijo. Así mismo, hizo énfasis en la emoción que invade a su hijo y al de Michelle por la próxima llegada de su hermanito. “Está feliz. Le contamos a Axel y a Marcelo, están felices. Puede ser un niño. Estamos muy contentos de estar viviendo eso…”, contó el galán de melodramas.

