Ilusionada, Tania Rincón confiesa que se encuentra muy enamorada

La vida de Tania Rincón sigue su curso luego de su separación de Daniel Pérez, su exesposo y padre de sus hijos. La presentadora, que se ha visto inmersa en un mar de rumores sobre su vida personal, finalmente ha admitido que se encuentra sumamente enamorada y feliz al lado de su pareja, aunque hasta el momento no se ha animado a revelar la identidad del afortunado galán con el que se ha dado una nueva oportunidad en el amor.

¿Está Tania enamorada?

Fue durante un reciente encuentro con la prensa, luego de la presentación de su nuevo programa, Cero Ruido, el cual forma parte de una nueva barra de entretenimiento nocturno del Canal 5, Tania se tomó unos minutos para hablar con la prensa y compartir con ellos sus impresiones sobre este nuevo proyecto y también para contestar algunas preguntas sobre su vida privada, específicamente sobre el tema del amor, una oportunidad en la que se ocupó de acabar con los rumores: “Ay no, qué bárbaros, pero mira, yo ya aprendí, ya aprendí, ya no voy a presumir tanto, estoy muy contenta, estoy muy bien, planeando los regalos del Día del Amor y la Amistad para mis creaturos”, dijo la presentadora del programa Hoy, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

Fue entonces que la presentadora respondió a los cuestionamientos sobre si es que está o no está enamorada, como tanto se especulado, sorprendiendo a todos con sus declaraciones, pues aunque confirmó que el amor ha tocado de nuevo a sus puertas, esta vez está intentado hacer las cosas diferentes. “Sí estoy enamorada, pero es que, a ver, no es que lo esconda, pero tampoco es que ya quiera hablar tanto de eso, porque uno aprende y luego la caída es más dolorosa, entonces bajo perfil, mejor”, expresó con una sonrisa en el rostro, la cual deja en evidencia lo enamorada que se encuentra.

Lo que ha dicho Tania sobre el amor

En medio de los rumores que la rodearon hace unas semanas, Tania se abrió de capa se abrió de capa para hablar y reflexionar sobre los momentos que marcaron su 2023 ,durante un segmento de Hoy, encabezado por César Lozano, entre los que destacaron algunos instantes que vivió al lado de sus dos hijos, Patricio y Amelia. Sin embargo, en cierto momento de la dinámica, fue interrumpida por su compañera de programa, Galilea Montijo, quien con cierta picardía expresó: “También se ve el amor ahí, el amor, el amor, por eso tus ojos de lucero sabanero”, expresó la tapatía, mientras Rincón, entre risas nerviosas, admitía que, en efecto, su vida estaba llena de ese sentimiento: “El amor no se puede ocultar”, agregó Tania sin ahondar en el tema, pero dejando en claro que en ese aspecto todo se encuentra en orden.

Lo que le gustaría encontrar en un nuevo galán

A finales de septiembre del año pasado, Tania Rincón se sinceró con TVyNovelas sobre su vida sentimental, dejando en claro que por ahora se encontraba soltera. “Todavía no hay galán, estoy solterita, pero no te voy a mentir, por supuesto que me gustaría encontrar el amor”, expresó la intérprete, quien incluso se animó a enlistar las cualidades que busca en un nuevo galán. “Quiero un hombre divertido, muy ameno, que esté interesado en el ejercicio porque a mí es algo que me apasiona mucho, entonces me gustaría alguien que me pueda acompañar a un partido de futbol, por ejemplo, pero al cine también”, agregó.