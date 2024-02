Ilusionada, Geraldine Bazán se sincera sobre el primer noviazgo de su hija Elissa Marie

Pareciera que fue ayer cuando Geraldine Bazán y Gabriel Soto daban la bienvenida a su primera hija, Elissa Marie. Sin embargo, todo ha cambiado y ahora aquella pequeñita se ha convertido en toda una adolescente de casi 15 años, por lo que sus papás no podrían estar más emocionados y felices de verla crecer. Y es que ambos, han puesto todo de su parte para hacer frente a esta nueva etapa de la vida de su primogénita, en la cual estará llena de muchos cambios, experiencias únicas y muchos aprendizajes, además del primer amor. Algo de lo que habló Geraldine en una reciente entrevista, en la que con total apertura habló sobre la vida sentimental de su hija, quien actualmente se encuentra en medio de un romance juvenil, una experiencia inédita en su vida como mamá, pero para la cual ya estaba preparada, por lo que ha tratado de ser sumamente comprensiva con su hija, quien le tiene toda la confianza del mundo.

¿Qué opina Geraldine Bazán sobre el noviazgo de su hija?

Así lo compartió la intérprete en una charla que sostuvo con el programa Hoy, en la cual reveló cómo ha sido como mamá enfrentar el primer noviazgo de su hija. “Es parte de la vida, yo recuerdo cuando tuve mi primer novio, esa ilusión y me encanta que Elissa lo comparta conmigo, no es nada más que me dijo ‘ya tengo novio’. No, fue desde un inicio, cuando el niño le gustaba, la conquistaba, la llamaba”, comentó con cierta emoción en la mirada.

La actriz se dijo orgullosa de la complicidad que existe entre ella y Elissa, por lo que se mostró agradecida de que la jovencita haya sido tan abierta en ese tema. “Me comparte muchísimo, lo conozco, es un niño muy lindo, tiene una familia muy bonita y ella está feliz. Me encanta poder acompañarla, que me tenga la confianza, que me cuente y espero que sea así para toda la vida”, agregó.

Lo que significa la maternidad para la actriz

A pesar de la buena química que existe entre ella y Elissa, así como con su hija menor, la pequeña Alexa Miranda, Geraldine habló de lo dura que puede ser en ocasiones la maternidad. “Disfrutando la maternidad en todos los aspectos, porque no todo es miel sobre hojuelas, porque hay desvelos, dudas, felicidades, emociones. Creo que la maternidad es un viaje espectacular, pero también pesado”, señaló en la misma charla con el matutino de Televisa.

Lo que ha dicho Elissa Marie sobre su noviazgo

A la par de su llegada a los 15 años, Elissa Marie vive ilusionada su primer noviazgo. Su papá, Gabriel Soto, habló de este importante acontecimiento en la vida de su hija, a quien apoya de manera incondicional en cada etapa de su historia. Ante la atención que generó la noticia, la jovencita quiso hablar, aunque trató de ser muy reservada. “Sí, ya tengo novio y nada, estoy muy feliz, muy contenta y es algo muy personal para mí, entonces hasta ahí les voy a contar, por ahorita…”, dijo en días pasados al programa televisivo Ventaneando.