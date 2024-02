¡Sorpresa! José Eduardo Derbez y Paola Dalay revelan que su bebé será...

La felicidad de José Eduardo Derbez y Paola Dalay no cabe en sus corazones. La pareja, que lleva más de cuatro años de relación, se encuentra en plena dulce espera de su primer hijo; una noticia que gritaron al mundo hace unas semanas y que por supuesto tiene a toda su familia con los sentimientos a flor de piel. Y sí, las buenas nuevas siguen llegando a la vida del actor y su pareja, pues finalmente han confirmado el sexo de su bebé, por lo que la emoción de todos a su alrededor ahora es doble, pues José Eduardo y Paola han revelado que serán padres de ¡una niña!

¿Cómo se enteraron del sexo de su bebé?

A través de un video que compartieron en el canal de YouTube del comediante, los futuros papás mostraron el momento en el que, a través de un mensaje de texto, recibieron la confirmación de que su primer bebé será una niña. Algo que sin duda los tomó por sorpresa, pues sus médicos les habían dicho que existía una probabilidad de que fuera un niño, por lo que hasta cierto punto, Paola y José Eduardo ya se habían hecho a la idea. “Pues mujer ¿no? Sí mujer, pero nos habían dicho que era como 80 por ciento que iba a ser hombre ¿no? No manches, no lo puedo creer… Qué emoción y todo salió bien, que viene muy bien, gracias a Dios, una princesa en lugar de un príncipe”, expresó el intérprete sumamente conmovido, mientras abrazaba su novia, quien no pudo evitar las lágrimas de felicidad.

La emoción de Victoria Ruffo ante las buenas nuevas

Como era de esperarse, José Eduardo no tardó en compartir la noticia con sus padres, por lo que de inmediato le hizo una videollamada a su mamá, Victoria Ruffo, a quien a través de una lámpara de color rosa le hizo saber que su primer bebé será una niña: “Es una nena! Una linda niña, preciosa, princesita ¡Qué padre! ¿no?”, expresó la intérprete sumamente emocionada, felicitando por todo lo alto a su hijo y su pareja.

La reacción de Eugenio

Por su lado, Eugenio Derbez reaccionó con carcajadas de felicidad y un tanto sorprendido, pues también sabía sobre aquella estadística que el doctor les había compartido: “¡¿Qué!? ¡¿Cómo?! ¡¿En serio?!”, expresó el intérprete conmovido. “No saben qué gusto me da, yo te lo dije, las niñas a los papás en especial dicen que son daddies girl’s, son más apegadas al papá, menos en el caso de Aitana. La van a disfrutar muchísimo, se los juro”, agregó.

La sorpresa que Aislinn casi arruina

Luego de hacer público su embarazo, la pareja de enamorados voló a la ciudad de Miami, en donde fueron recibidos con felicitaciones en el foro del programa Despierta América. En ese espacio, contaron cómo fue que se enteraron del bebé que venía en camino y hasta recibieron una sorpresa, al presentarles los emotivos mensajes videograbados de Victoria Ruffo y de Eugenio Derbez, quien junto a su esposa, Alessandra Rosaldo, le deseó lo mejor a la pareja. Sin embargo, fue en otro momento cuando los conductores de la emisión, Alan Tacher y Karla Martínez, presentaron un clip en el que aparece Aislinn Derbez, hermana mayor de José Eduardo, en el que de manera inesperada pareciera revelar el sexo del bebé. “Y agárrate con lo consentidora que va a ser esta tía, todo lo que tú no le dejes hacer se lo voy a dejar hacer yo. Y te la voy a robar de repente para que sea mejor amiga de Kai…”, dijo Aislinn en su mensaje, el cual acaparó toda la atención de inmediato. En el foro, José Eduardo fue cuestionado al respecto, aunque en ese momento evitó entrar en detalles, dejando a todos con la duda.

