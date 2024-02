Horacio Pancheri confirma que ya prepara todo para celebrar su boda

Fue en agosto de 2023 que Horacio Pancheri y su novia, Isa Valero, tomaron la decisión de comprometerse. Felices por haber dado ese paso, los enamorados comenzaron a escribir las páginas de un nuevo rumbo en sus vidas, todo por cumplir uno de sus más fervientes sueños; unirse en matrimonio. La pareja celebra así que en tan solo unos meses harán realidad ese anhelo, por lo que ahora han puesto todo en marcha con los preparativos de la boda, así lo confirmó el actor argentino, quien además ya tiene la fecha para el día del enlace. Recientemente, los enamorados cumplieron tres años de noviazgo, tiempo en el que han logrado conocerse y trazar planes en conjunto, algo que los tiene muy ilusionados.

¿Cuándo se casa Horacio Pancheri?

El actor concedió una entrevista a las cámaras de Televisa Espectáculos, espacio en el que dio algunos detalles relacionados con los preparativos de la fiesta. “Ya hicimos la prueba de menú, justo estamos con Isa ahí, venimos de comer. Claro, te preparan tres entradas, tres platos, tres postres…”, comentó durante la plática. De acuerdo con la información del medio antes citado, será el próximo 20 de abril cuando Horacio e Isa se den el “sí, acepto”, una fecha que marcará un antes y un después en sus respectivas vidas. Así, los enamorados comenzarán una nueva etapa, dispuestos a cumplir con cada uno de sus propósitos como pareja.

Visiblemente emocionado, Horacio habló un poco más de los preparativos, los cuales van tomando forma gracias al apoyo de los profesionales en la materia. “Estamos con eso, estamos con la wedding planner, el tema de la carpa porque va a ser en un lugar donde va a hacer un poquito de frío, ya estamos con los invitados, estamos viendo el DJ, la música…”, explicó el actor sin dar más detalles de lo que él y su futura esposa tienen en mente, aunque felices por concretar todo para que ese esperado momento ocurra tal como lo han deseado, cobijados por el amor de sus seres queridos.

¿Cómo se encuentra Horacio a poco tiempo de ser un hombre casado?

Desde que dio a conocer su romance con Isa Valero, Horacio Pancheri se ha dejado ver entusiasmado por lo que ha ocurrido en el terreno amoroso. Desde hace tres años, el actor y su ahora prometida dieron muestra de su buena química, lo que les permitió formalizar su relación y llevarla a otro nivel. Ante la llegada de su boda, el intérprete también ha dicho cómo se siente, aunque feliz por las cosas que vienen para él. “Un poco nervioso pero contento, yo creo que me voy a poner más nervioso cerca de la fecha, cuando esté en el altar…”, dijo en la entrevista.

Poco antes de su compromiso, Horacio habló ante las cámaras del programa Hoy de lo mucho que lo hace feliz su romance con Isa Valero, incluso no descarta la posibilidad de tener hijos con ella. “Con Isa tenemos la mejor relación, me divierto con ella, es una mujer que encontré y creo que (es) la mejor relación que tengo desde que estoy en México y tal vez en mi vida, así que estoy muy contento de estar con ella… Ahora que estoy disfrutando el amor con ella me gustaría terminar hasta que sea viejito estar con ella, así que vamos a decir que es el amor de mi vida… Estamos viendo ahí de tener familia, yo tengo a Benicio, pero con Isa queremos tener familia, pero primero lo que Dios nos mande, así que buscando al bebé”, expresó.

