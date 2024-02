A un mes de la partida de Carlos Bremer, sus hijas lo recuerdan de manera muy especial

En medio del duelo que atraviesa la familia del fallecido Carlos Bremer, esta semana, las hijas del empresario lo recordaron en redes a un mes de su partida. A través de Instagram, Paulina y Adriana honraron la memoria del regiomontano quien, hace unas horas, recibió un homenaje póstumo durante la develación de la placa con el nuevo nombre de un famosos parque de béisbol, ubicado en San Pedro Garza García, el municipio que lo vio crecer y en el que habitó hasta el día de su muerte. Fue la primogénita de la estrella de Shark Tank, quien compartió detalles de este acto en el que estuvo presente toda la familia.

Otro homenaje póstumo en Monterrey

En presencia del Presidente Municipal de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos, los cuatro hijos del empresario y su viuda, Adriana Ibarra, fueron testigos de este guiño que el gobierno del Estado le hizo a su padre quien, sin duda, fue uno de los regiomontanos más destacados a nivel nacional: “Carlos Bremer vivió en este municipio prácticamente toda su vida y su pasión por el béisbol nace en este parque, a aquí los traía su papá a jugar béisbol a él y a su hermano Alberto, dos años menor, por eso tiene un significado especial”, se le escucha decir al político en un video que Adriana Bremer publicó en sus historias.

Orgullosas de su legado

La joven empresaria, creadora de la firma mexicana Arieta, también compartió varias imágenes de este evento en el que los asistentes recordaron el compromiso que siempre mostró el regiomontano por impulsar el deporte, sobre todo el béisbol, un juego que lo apasionaba: “Impulsado el deporte, por siempre y para siempre”, escribió la mayor de los hermanos Bremer quien también publicó un clip con las palabras que el empresario Pepe Maiz sobre su papá: “Para mí Carlos Bremer es el mejor promotor deportivo que ha tenido nuestro país”, se le escucha decir al regiomontano.

Por su parte, Paulina, la menor de sus hijas, también recurrió a su cuenta de Instagram para recordar a su papá a un mes de su partida. La joven acompañó su mensaje de una imagen en la que aparece abrazada de su papá: “Un mes con mi ángel más especial en el cielo. Te quiero tanto”, escribió sobre esta instantánea. De los cuatro hijos del empresario, Paulina ha sido, sin duda, la que se ha mostrado más abierta a compartir cómo está viviendo su duelo: “Con el dolor más grande que he sentido en toda mi vida, hoyo sintiéndome tan orgullosa de ser tu hija. Te quiero dar las gracias, gracias, porque supiste llevar una vida que nos será eterna, aquí y en el cielo, escribió la joven a mediados de enero sobre la muerte de su padre.

Una vida al servicio de los demás

Para Paulina ha sido muy importante mantener viva la memoria de la estrella de Shark Tank a través de especiales recuerdos a su lado. La joven ha desempolvado varias entrañables fotos de su infancia junto a su padre para compartir con sus seguidores en Instagram: “Me duele, y mucho, que no volveré a escuchar un ‘Mi Pawita’, pero ¿sabes qué?, todos nacimos para morir, y tú, como siempre, supiste llevar la mejor estrategia de vida. Tú supiste cómo dejarnos un legado, a tus hijos, amigos, equipo y país. Tu partida me ha servido para reflexión, y estoy segura que a muchas otras personas también. Tu partida me puso un alto: ‘¿Qué estoy haciendo yo por el bien de los demás?, ¿me estoy entregando? Papi, estoy segura de que estás gozando de la presencia de Dios, porque la llave al cielo fue tu corazón”, escribió Paulina Bremer sobre el legado altruista que les dejó el empresario.