Paola Rojas revela que uno de sus hijos seguirá los pasos de Zague en el América

Con 12 años de edad, Paulo, uno de los mellizos de Paola Rojas ya tomó la decisión de cuál es la profesión que va a desempeñar en el futuro. Siguiendo los pasos de su famoso papá, Luis Roberto Alves Zague, el adolescente no sólo quiere hacerse de un nombre en las chachas, sino que lo hará en el equipo que catapultó a la fama mundial a su padre: El América. Durante el último programa de Netas Divinas, la periodista dio a conocer que su hijos ya forma parte de las fuerzas básicas de Las Águilas, equipo con el que ya se coronó en el campeonato de la Sub-12.

Su sueño en el futbol está en el América

Orgullosa del talento de su hijo Paulo como futbolista, la periodista reconoció por qué, a pesar de que en el pasado no simpatizaba con ese equipo, ahora, es la porrista más entusiasta de la escuadra de Coapa: “¿Tú le vas al América, Paola?”, le preguntó David Faitelson a la periodista, quien respondió: “Te voy a decir: Yo soy Puma, el equipo al que yo de siempre respaldo es a los Pumas, pero yo tengo un hijo que juega en fuerzas básicas del América, que fue campeón en la Sub-12, y yo le voy a mi hijo, a mis hijos, en lo que sea que elijan”, reconoció.

Juntos compartiendo su pasión

Paola aseguró que cuando se trata de sus hijos está dispuesta a hacer una excepción y cambiar de equipo: “En ese caso en particular, por supuesto que le voy al equipo de mi hijo. Me parece que la maternidad está por encima de cualquier afición”, añadió. El año pasado, la periodista ya le había revelado a la prensa la pasión que su hijo Paulo le pone al futbol, disciplina que le impidió disfrutar de unas vacaciones en familia: “Para él es importante, le ha puesto toda la seriedad y profesionalismo, a sus 11 años, así que se va quedar sin esquiar, pero va a jugar con los Pumas”, le contó a la prensa.

La especial petición de su hijo

Para Paola es muy importante apoyar incondicionalmente a sus hijos con quienes, en diciembre pasado disfrutó de la final de la Liga Mx donde el América se coronó como campeón del torneo. Fue la propia periodista quien compartió en su cuenta de Instagram una imagen con sus mellizos en el Estadio Azteca: “Una noche inolvidable con mis campeones”, fue la frase con la que acompañó esta instantánea en la que vemos a Paulo portar la chamarra del equipo en el que planea hacer su carrera y donde su papá es toda una leyenda.

Recientemente, la periodista se confesó con sus compañeras de Netas Divinas, a quienes les contó la razón por la que su hijo le pidió que dejara de asistir a sus entrenamientos. A pesar del gran amor que existe entre ellos, el niño tomó esta decisión por una razón muy concreta: “Es un poco más complejo, porque hay factores de sobra por los cuales podrían hacerle bullying a mi hijo, pero él me pide que, por favor, no vaya. Al principio me lo hacía de maneras muy sutiles y con lo que le alcanzaba de creatividad, que es mucha, pero evitaba que yo fuera a sus entrenamientos o a sus partidos de futbol, hasta que un día lo hablamos y me pidió que, por favor, no fuera, lo molestan mucho. Quiero verlo en eso en lo que pone tanto esfuerzo y empeño y a lo que él se quiere dedicar, pero me pide que me aleje y lo tengo que hacer, pero me duele”, reconoció.