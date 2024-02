Ajenos a las especulaciones, Angelique Boyer y Sebastián Rulli dejan claro que siguen amándose

Una de las parejas más conocidas del espectáculo es la de Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Los actores celebraron en septiembre pasado nueve años de relación con emotivas dedicatorias en las que reiteran lo mucho que se aman. Sin embargo, la pareja ha sido perseguida por los rumores, pues recientemente se ha dicho que ambos podrían haber puesto punto final a lo suyo. Más allá de las especulaciones, los enamorados han dado muestra de que todo entre los dos se encuentra bien, y para prueba los recientes mensajes que se han dedicado, rememorando parte de sus largas vacaciones por Argentina, una escapada en la que se dejaron ver más unidos que nunca.

Ponen de frente su amor

En medio del revuelo que provocó la información que comenzó a circular, Angelique y Sebastián han continuado con toda normalidad. La actriz se sintió motivada y publicó en redes un álbum fotográfico de su visita a las Cataratas del Iguazú, postales en las que se deja ver muy emocionada y compartiendo con Sebastián este inolvidable momento. Ajeno a los rumores, el galán de telenovelas comentó al pie de las fotos de su novia, reiterando lo mucho que la ama. “Todo a tu lado es hermoso, pero si además es hermoso por sí solo, a tu lado se convierte en espectacular…”, escribió el argentino, para luego destacar lo imprescindible que es la compañía de su pareja. “Amo viajar junto a ti y descubrir el mundo y lo que nos provoca”, dijo al final de su romántico texto.

De la misma manera que Angelique, Sebastián se sintió inspirado y retomó algunas postales de su paso por las Cataratas del Iguazú. En las mismas se le mira posando feliz, imágenes a las que su guapa novia reaccionó, haciendo una analogía entre el look de Rulli, de camisa azul degradada y el paisaje. “Hermoso, combinas con el cielo y el paraíso”, escribió la estrella de telenovelas. De esta manera, la pareja de enamorados echa por tierra todo lo que se ha dicho, seguros del cariño que los mantiene unidos en todo momento.

¿Cómo celebrarán San Valentín?

En días pasados, tras aterrizar en México, Angelique y Sebastián conversaron con los medios de comunicación, revelando que no tienen nada planeado para el 14 de febrero, día de San Valentín. “No somos como muy específicos en las fechas o en ese tipo de (cosas)… Todos los días (celebramos)”, explicó Boyer, declaraciones retomadas por el canal de YouTube del periodista Edén Dorantes. “El 14 de febrero finalmente no es sorpresa, se puede sorprender, no lo dejen de hacer, pero también sorprendan en otros días…”, agregó Rulli en otro momento de la conversación.

Antes de despedirse de la prensa, Angelique y Sebastián revelaron cuál ha sido la fórmula para mantener firme su noviazgo, en un instante en el que las rupturas amorosas de los famosos están a la orden del día. “Yo siento que tiene que haber amor de verdad y el respeto, nada más…”, explicó Rulli, quien trató de ser muy reservado sobre este aspecto de su vida. Mientras tanto, se sienten felices en su relación, descartando la posibilidad de una boda o incluso de formar familia, según han dicho en ocasiones anteriores.

