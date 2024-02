Leticia Calderón le da una nueva oportunidad al amor: ‘Estoy enamorada’

A lo largo de los 17 años que han pasado desde su separación con Juan Collado, Leticia Calderón se había mantenido soltera, hasta ahora, que ha decidido darle una nueva oportunidad al amor. Más sincera que nunca, la actriz confesó en entrevista para el programa Sale el sol, que está saliendo con alguien y que se encuentra muy contenta conociendo a esta persona de la que no quiso compartir más detalles. A pesar de querer retomar su vida amorosa, la protagonista de Esmeralda, aclaró que su prioridad siempre serán sus dos hijos, Carlo y Luciano.

Víctima de Cupido

Durante una sincera charla con el matutino, Leti dijo: “Estoy enamorada, estoy contenta, sin formalizar al 100% las cosas, creo que hay que disfrutar el día a día, evidentemente, estoy dedicándome mucho a mis hijos también, enamorada de ellos, babeo por ellos, ahorita mi prioridad son ellos”, reconoció la actriz. Calderón aclaró que todavía no es su novio, pues se encuentran en la etapa en la que se están conociendo: “Salgo con alguien, pero ahorita no es nada formal”, añadió.

Otro enamorado en casa

Así como ella le abrió la puerta al amor, su hijo menor, Carlo, de 18 años, también está conociendo a una chica: “Sí, me ha dicho que sale con una amiga que le encanta, que le cae muy bien, la pasa muy bien. Yo lo veo contento, lo veo feliz y respetando sus tiempos, hasta que él me la quiera presentar y llevarla a casa, lo voy a esperar”, comentó. La actriz resaltó la gran relación que tiene con su hijo: “Tenemos una gran comunicación y sí me lo ha dicho: ‘Mamá, dame chance’, porque no sé por qué razón está un poco rejego a entregarse, igual que yo, al 100%”, explicó, haciendo referencia a que su hijo tampoco ha formalizado.

Además de temas amorosos, Leticia platicó sobre el problema de salud que enfrenta su hijo Carlo quien, a consecuencia de niveles muy altos de ruido, estuvo a punto de perder la audición de un oído: “La doctora le dijo que por escuchar música tan alta y no es que la escuche él en sus audífonos, porque él usa audífonos especiales, pero en las discotecas, antros o como se llamen ahora estos lugares, que tienen la música altísima. La doctora, le dijo que estuvo a dos decibeles de perder el oído, porque la música está muy alta. Tengo que hacerle una audiometría, porque dice que tiene dolor y no oye”, explicó.

La relación de sus hijos con su papá

Durante esta conversación, Leticia Calderón habló de la relación que sostienen sus hijos con su papá, el abogado Juan Collado, después de que resultó absuelto del proceso legal por el que fue privado de su libertad por más de cuatro años: “A mí me encanta, porque de eso se trata la vida, de que mis hijos estén con su papá, porque tienen un papá y existe ese papá y me encanta que tengan ese acercamiento, sobre todo más en esta época. Yo estoy muy feliz de que ya se puedan ver más seguido”, comentó la actriz.