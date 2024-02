Timothée Chalamet se declara fan del futbol mexicano

Con total entusiasmo, los protagonistas de la segunda parte de la película Dune, dirigida por Denis Villeneuve, aterrizaron en México para hacer la promoción de la esperada cinta. Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh y Austin Butler compartieron con la prensa y los fans mexicanos, una experiencia de la que sin duda han quedado algunas anécdotas para el recuerdo. Una de las sorpresas del encuentro ocurrió cuando Timothée se dispuso a conversar con los medios reunidos sobre lo que más le gusta de México, revelando que el futbol del país es algo de lo que más disfruta. De hecho, el intérprete de 28 años lanzó algunos nombres de los más reconocidos jugadores mexicanos, quienes han destacado a nivel internacional.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Qué ha dicho Timothée sobre el futbol mexicano?

Al hablar de su gusto por México, Timothée fue cuestionado por el futbol, tema que trató con total apertura para destacar así su pasión por este deporte. “La influencia del futbol en México es una locura. Tenemos una historia de jugadores mexicanos en Francia, como Ochoa, y jugadores franceses viniendo (a México), como André-Pierre Gignac, que vino al Tigres, donde creo que se retirará…”, expresó el intérprete para los micrófonos de TV Azteca y más medios. “Así que el amor por el futbol va en ambas direcciones…”, agregó el actor visiblemente sonriente y muy cercano al público.

En otro instante de la charla, Timothée respondió a la pregunta de si le hubiera gustado ser futbolista, reconociendo que sus habilidades para este deporte no son las ideales. “Sí, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente talentoso, no tengo tantas aptitudes, ni la fuerza necesaria…”, explicó. Por supuesto, no olvidó mencionar a sus jugadores favoritos, reconociendo así su trascendencia a nivel internacional. “Rafa Márquez, porque jugó para los New York Red Bulls, pero también Ochoa que jugó mucho en Francia. Chicharito, ya sabes”, explicó el joven actor.

VER GALERÍA

Timothée hace realidad su sueño

México es uno de los países en los que Dune tiene un gran número de seguidores. Por esa razón para el elenco ha sido enteramente gratificante aterrizar en el país. Durante su encuentro con la prensa, Timothée habló de ello. “Estoy muy feliz de estar en la Ciudad de México. Gracias por tenernos…”, dijo durante su intervención, para luego hablar de cómo ha sido para él formar parte de este importante proyecto. “Para mí es un sueño hecho realidad. Como Denis dice, siento que la primera película sentó las bases para esta película. Estoy muy orgulloso de estar aquí con todas estas personas que admiro profundamente…”, expresó.

Este es un gran momento para Timothée, quien a la par disfruta de un romance con Kylie Jenner. Durante su paso por México el actor no escapó de las preguntas personales, aunque se mostró muy reservado y evitó tocar este tipo de temas. Sin embargo, sus fans no pierden la pista de cada uno de sus movimientos, como ocurrió en la pasada entrega de los Golden Globes, cuando el intérprete fue acompañado por su famosa novia a la prestigiada gala del cine y la televisión.

VER GALERÍA