Con el sentimiento a flor de piel, Bárbara Mori dedica un profundo mensaje a su hijo Sergio

Febrero es un mes muy especial para Bárbara Mori, pues 26 años atrás debutó como mamá al dar la bienvenida a su hijo, Sergio Mayer Mori. Con los sentimientos a flor de piel, la actriz ha recibido esta importante fecha, pues además del importante festejo familiar tiene otro gran motivo para estar feliz. Con total orgullo, la actriz le dedicó a su primogénito un emotivo mensaje este 7 de febrero, día de su cumpleaños, especialmente por el nuevo logro del joven, quien próximamente podrá hacer realidad uno de sus más anhelados sueños, y Bárbara está preparada para ser testigo de ello. Por tal motivo, la actriz quiso hacer partícipes a sus fans, quienes de manera virtual se han unido a la celebración.

Las palabras de Bárbara Mori a su hijo

Orgullosa del camino que ha tomado Sergio, Bárbara aprovechó el cumpleaños del joven para poner en alto la pasión musical de su hijo. La actriz abrió su corazón y le dedicó un mensaje de admiración por su próxima presentación musical, un sueño que está por cumplirse también para ella, según confesó en el sentido texto que acaparó la atención de sus fieles seguidores. “Verte en un escenario, hijo mío, es un sueño que se está por cumplir, no te puedo explicar mi sentir, es mucha emoción la que siento, es algo que desde hace mucho vienes soñando y con todo tu esfuerzo y entrega, la disciplina que has encontrado, tu pasión inquebrantable por la música, y la integridad con la que tomas decisiones para construir este camino para tu completa satisfacción, lograrás manifestar todo lo que deseas, amor mío…”, escribió la intérprete. “Mi profunda admiración”.

En su texto, Bárbara también anunció que la presentación de Sergio será el próximo 18 de abril en El Cantoral, de la Ciudad de México, para así dar inicio a su proyecto musical, en el cual ha venido trabajando a lo largo de varios años. “Por cierto, ¡feliz cumpleaños, hijo mío!”, agregó la actriz, enteramente emotiva por el inicio de este capítulo en la historia personal del joven, quien al igual que sus padres heredó su pasión por los escenarios. Por supuesto, la reacción de los usuarios fue inmediata, deseándole lo mejor al festejado ante el inicio de esta etapa.

Lo que ha dicho Sergio Mayer Mori de su mamá

Para Sergio Mayer Mori, el apoyo de su madre ha sido primordial. De su mano, ha podido consolidar sus sueños, siendo la música uno de los más anhelados. Pero más allá de los asuntos profesionales, la cercanía y complicidad que ambos mantienen es inmensa, unidos también por su profunda admiración. “Mi mamá, no solo como abuela, sino como mamá y como ser humano, es una de las personas que más valoro y respeto en este mundo. Estoy también muy orgulloso y muy agradecido de que me haya tocado un ser humano así de hermoso como madre”, dijo meses atrás, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz.

Aunque Bárbara suele ser muy discreta con su vida personal, en ocasiones se ha abierto sobre su maternidad, como ocurrió tiempo atrás cuando contó para ¡HOLA! TV, cómo le cambió la vida desde que nació su hijo Sergio. “Definitivamente fui mamá muy joven, a los 19 años me embaracé y me embaracé porque yo quería ser mamá, yo lo busqué, era un sueño para mí, lo hice realidad a los 19 años, bueno a los 20. Eso me cambió la vida, me dio como una motivación, una inspiración para sacar adelante mi vida y sacar adelante mi hijo, y ese amor que yo recibí de él me cambió y me dio todo para ser lo que hoy soy”, compartió.

