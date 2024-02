Minnie West le dedica su regreso a la actuación a su mamá

Dando lecciones de fortaleza y ganas de seguir con su gran pasión, Minnie West compartió con sus seguidores en Instagram el anuncio de su regreso a la actuación, después del periodo en el que se mantuvo alejada de la vida pública durante el duelo por el sensible fallecimiento de su mamá, Amparín Serrano. Para compartir esta noticia, la actriz abrió su corazón en un mensaje en el que reveló que, a partir de ahora, todos sus proyectos estarán dedicados a su mamá.

En memoria de su mamá

Con un álbum de fotos en el que la vemos durante su primer día de filmación, Minnie dio a conocer que retomar la actuación como un acto de amor dedicado a la memoria de su mamá quien, en vida, siempre fue su principal apoyo en esta profesión: “Hoy, en este nuevo capítulo de mi vida, me encuentro ante el desafío de seguir adelante sin la presencia física de mi mancuerna (mi mamá). El no tenerla aquí deja un vacío inexplicable en mi ser y, durante un tiempo, creí que mi pasión por la actuación se había desvanecido junto con ella. Hoy, me comprometo a honrar su memoria de la mejor manera que sé: a través de seguir haciendo lo que más me apasiona y también a ella, a través de mi actuación”, escribió la actriz en la primera parte de su mensaje.

Un regreso muy especial

Minnie explicó que con su regreso a la actuación le hace un guiño a su mamá quien siempre la impulsó a seguir su sueño en la actuación: “Cada escena, cada palabra, cada personaje que interpreté será un tributo a su legado, una expresión de gratitud que es lo mínimo que puedo hacer para agradecerle todo lo que me enseñó y me dejó. A pesar del dolor que por momentos me hace dudar si puedo continuar, me esfuerzo por seguir adelante. Porque sé que cada paso que doy en el set es un paso más cerca de ella, un vínculo que nos une más allá de la distancia física. Desde hoy en adelante, todo lo que haga, lo hago en su honor y dedicación. Cada proyecto será una celebración de su vida y su influencia eterna en la persona que soy”, añadió.

Por último, Minnie le prometió a su mamá continuar con su carrera en la actuación, una profesión que siempre impulsó Amparín quien fue la que le recomendó que comenzara a producir sus primeras películas: “Así que hoy renuevo mi compromiso con ella, de siempre, seguir mi pasión. Porque sé que mientras actúe, mientras me sumerja en el mundo de la ficción y la interpretación, estaré más cerca de ella que nunca. Ma, este es mi regalo para ti. Mi actuación, mi vida, todo lo que haga, todo está dedicado a ti”, finalizó la actriz.

Su proceso de duelo

Recientemente, Minnie West abrió su corazón durante una visita al podcast de Aislinn Derbez, La Magia del caos, donde por primera ocasión habló del accidente donde falleció Amparín: “Hace un año perdí a mi mamá de una manera muy inesperada. Es una pérdida que nunca voy a poder superar y desde ese día mi vida ha cambiado por completo”, confesó la actriz quien también habló de los retos de salud mental que enfrentó tras ese acontecimiento como su internamiento en un hospital psiquiátrico: “El luto es horrible. Me he querido volver a internar, como para dar un refuerzo, sigo con mi psiquiatra y muchos terapeutas para mantenerme”, reconoció