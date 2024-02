Galilea Montijo se conmueve al hablar de cómo es su relación con su hijo adolescente

En marzo próximo, Mateo, el hijo de Galilea Montijo y Fernando Reina celebrará su cumpleaños número 12, una etapa que ha traído grandes retos en casa. Durante el último programa de Netas Divinas, las presentadoras compartieron algunas anécdotas con un especialista con el que tocaban el tema de los límites y las relaciones de padres e hijos. Fue en ese momento, en el que Paola Rojas abrió su corazón y confesó que uno de sus hijos le ha pedido que no asista a sus entrenamientos, una situación que le pareció muy familiar a Galilea Montijo quien se conmovió hasta las lágrimas al hablar de su hijo Mateo.

El deseo de los hijos

Dando lecciones de sinceridad, Paola Rojas reveló la razón detrás de sus ausencias en los entrenamientos de uno de sus hijos quien, de manera muy especial, le pidió que lo hiciera: “Es un poco más complejo, porque hay factores de sobra por los cuales podrían hacerle bullying a mi hijo, pero él me pide que, por favor, no vaya. Al principio me lo hacía de maneras muy sutiles y con lo que le alcanzaba de creatividad, que es mucha, pero evitaba que yo fuera a sus entrenamientos o a sus partidos de futbol, hasta que un día lo hablamos y me pidió que, por favor, no fuera, lo molestan mucho”, contó la periodista.

La maternidad con un adolescente

Tras escuchar a su compañera conductora, Galilea Montijo confesó que ella está pasando por una situación similar con su hijo: “Es horrible que te callen. A mí me pasa con Mateo en el futbol”, comentó haciendo referencia a que al adolescente le incómoda que la presentadora lo anime desde las gradas: “Me dice: ‘Mamá, no grites’”, añadió divertida. Por parte, Paola Rojas continuó abriendo su corazón sobre la petición de su hijo: “Quiero verlo en eso en lo que pone tanto esfuerzo y empeño y a lo que él se quiere dedicar, pero me pide que me aleje y lo tengo que hacer, pero me duele”, reconoció.

Visiblemente conmovida por el relato de Paola, Galilea comentó entre lágrimas: “A mí también me duele”, momento en el que recibió un abrazo de su compañera de programa. Según comentó la tapatía, para ella también ha sido todo un reto crecer de la mano de su hijo: “Me dicen en terapia también: ‘No te pongas al nivel de la consciencia de un niño, porque tú como mamá tratas de entender, ¿por qué me habla así?, ¿por qué me contesta así?, si sabe que para mí es lo más importante, pero es imposible ponerse al nivel de la decisión del niño”, explicó la también conductora de Hoy.

Su orgullo más grande

A pesar de la petición de Mateo, Galilea no ha podido ocultar el orgullo que siente por el jovencito a quien, en diciembre pasado, felicitó públicamente, a través de su cuenta de Instagram por haber ganado su primer campeonato de futbol: “¡Felicidades, amor de mi vida, lo haces increíble! Mi pedazo de cielo, mi amor del bueno”, escribió la conductora junto a una imagen de su hijo recibiendo su trofeo. En esta publicación, con la Galilea provocó más de 28 mil reacciones, destaca la de su novio, Issac Moreno, quien dejó en los comentarios varios emojis de aplausos.