Entre el amor y el éxito, Rafael Amaya confiesa: 'Mi pareja es una estupenda persona'

El éxito profesional y la estabilidad personal definen el presente de Rafael Amaya, quien admite estar enamorado pero también entusiasmado por su reciente logro, el estreno el próximo 13 de febrero de la novena temporada de El Señor de los Cielos (Telemundo), en la que el despiadado Aurelio Casillas, personaje que interpreta, vuelve recargado y dispuesto a desatar a la bestia, un ser cuyas cualidades humanas se han difuminado a raíz de la desmedida avaricia por mantener el poder. A través de la evolución del consolidado villano, capo ficticio de la droga, Amaya reflexiona en entrevista exclusiva para Hola.com México sobre su madurez como intérprete, un aspecto que se conjuga con la felicidad que le provoca contar con el respaldo de su pareja en estos instantes cruciales de su carrera.

Se ha desatado la bestia

A diferencia de lo que el público televidente presenció en la octava temporada, Aurelio Casillas detonará su furia, así lo revela Amaya, quien ha destacado la evolución que ha alcanzado el personaje que interpretado por una década. “Aurelio Casillas, después de casi una década de devolución, pues ha llegado un momento donde ya se ha convertido en una bestia. Cuando lo vemos desde una perspectiva existencialista, la humanidad, convertido en bestia, pierde todas sus cualidades humanas, el concepto de la vida, toda la preocupación por el otro. Hay mucha moral distorsionada muchas cosas que han cambiado, que han evolucionado para bien o para mal, porque solamente de esa manera Aurelio pudo sacar adelante el negocio y sostenerse en el trono...”.

Para Rafael, dar vida a Aurelio Casillas a sus 46 años es un factor que imprime madurez a su interpretación, pues lo que personalmente lo ha transformado de alguna manera se ve reflejado en pantalla. “Va mucho sobre todo con la edad de Aurelio, la madurez, porque yo no me enojaba a los 20 años y ahora que tengo 46 es muy diferente. No pensaba las cosas igual, no las veía igual y de igual manera...”, aseguró. En esta novena temporada de El Señor de los Cielos, los televidentes podrás presenciar el surgimiento de la bestia que Aurelio Casillas lleva dentro. Con total fuerza, buscará imponerse por encima de sus enemigos, recordándoles la crueldad que lo convirtió en el ser que ahora es. Después del arresto de su hijo Ismael la ira se apoderará de Aurelio y desatará una ola de violencia en todo el país, motivado por su fehaciente necesidad de venganza.

Rafael, un hombre enamorado

En medio de su éxito a raíz de la consolidación de su personaje en El Señor de los Cielos, y con el estreno en puerta de la novena temporada, Rafael se siente pleno por el equilibrio logrado. Por supuesto, el amor propio y el cariño hacia su pareja han sido fundamentales en su historia personal. “Estoy muy contento. ¿Muy contento por qué? Pues porque mi novia, mi pareja es una estupenda persona y me entiende en todos los aspectos. Entonces es lo que uno necesita…”, explicó, destacando lo mucho que le ilusiona vivir acompañado de ella, apegado también a una disciplina que le ha permitido crecer en todos los aspectos.

Aunque se desconoce si esta será la última temporada de El Señor de los Cielos, Rafael tiene muy claro el rumbo que seguirá tras concluir el ciclo con su emblemático personaje de Aurelio Casillas, el cual le marcó su vida actoral de maneras inimaginables. “Mi vida va a ser con muchas alternativas, muchas posibilidades, muchas cosas que me faltan por hacer. Y yo creo que ya es tiempo, ya es tiempo de hacer las cosas que siempre he querido hacer y que ahí están en el bucket list como como le dicen. Y bueno, regresar a esta 9.ª temporada pues fue una dicha, fue una dicha porque fue como si nos hubiéramos ido de vacaciones los compañeros de clase y lo regresamos y otra vez y estar en el set pues es sentirme al 100% vivo y me siento muy muy contento… Hay mucho, hay muchos géneros qué experimentar, muchas cosas, muchos proyectos que hay que tomar en cuenta también. Muchas, muchas cosas. Hay tantos países que visitar, tantas cosas que hacer en la vida”, confesó.

