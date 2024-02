Emocionada, Lucero Mijares cuenta qué le regalaron sus papás por su cumpleaños 19

Con el corazón lleno de felicidad, Lucero Mijares abraza este momento de su vida motivada por la realización de cada uno de sus sueños. El 2 de febrero pasado, la jovencita celebró su cumpleaños número 19, una fecha tan especial en la que recibió el cariño y las sorpresas de sus papás, Lucero y Mijares, quienes la consintieron con algunos regalos, según confesó la incipiente actriz. Además de revelar qué le obsequiaron, se mostró feliz por el festejo organizado por la producción de la obra de teatro musical El Mago, la cual protagoniza, un instante digno de recordar. Así, Lucerito da la bienvenida a un año más de vida, contando también con el respaldo de sus fieles seguidores, testigos de su evolución sobre los escenarios.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Qué le regalaron Lucero y Mijares a su hija?

Abierta como suele ser durante sus charlas con la prensa, Lucerito habló de las sorpresas que recibió de sus papás, con quienes ha forjado un lazo de confianza y complicidad, tal cual se aprecia cada que suelen aparecer públicamente. “Mi papá me regaló una bolsa, no (cara)…”, dijo entre risas a los reporteros de medios como Ventaneando y Venga la Alegría, quienes quisieron saber si el obsequio se trataba de una pieza costosa, negando que así fuera. Para despejar cualquier duda, describió el regalo, el cual admite le fascinó. “La verdad no sé pero está hermosa, es como un reloj antiguo, padrísima…”, dijo sobre la bolsa, visiblemente feliz al hablar de este presente que desde hoy tiene para ella un importante valor sentimental.

Como dicta la tradición familiar, Lucero también dio algunos presentes a su hija, así lo dijo la joven. “Y mi mamá me regaló unos lentes muy coquetos y mi viaje a Nueva York…”, contó. Recordemos que en días pasados, Lucerito y su madre se dejaron ver muy contentas paseando por las calles de La Gran Manzana, una experiencia tan enriquecedora no solo por el hecho de viajar junto a su mamá, sino también porque tuvo la oportunidad de asistir a Broadway a presenciar algunos musicales, pues para ella, reconoce, es importante sentirse inspirada. “Estuvo increíble, la pasamos súper bien, súper contentas, fuimos mi mamá y yo y fue un viaje de madre e hija, la pasamos súper bien, vimos muchas obras, nos nevó eso estuvo increíble…”, expresó en la plática.

VER GALERÍA

El festejo de sus compañeros de El Mago

Para Lucerito, este es un momento que guardará entre sus más preciados recuerdos. La actriz pudo celebrar con el elenco de la obra musical El Mago, quienes realizaron un festejo para consentirla como se merece. De hecho, varios de los integrantes de la producción pusieron manos a la obra para darle la grata sorpresa. “La pasamos muy bien, hubo pastel, hubo tamales, hubo unos guisados deliciosos que hicieron las chicas de vestuario…”, contó la cumpleañera, orgullosa de las gratificaciones en su vida.

El fascinante viaje de Lucero y Lucerito a Nueva York

El 2 de febrero pasado, Lucero y Mijares grabaron un video junto a su hija para desearle, muy a su manera, un feliz cumpleaños. En el clip aparecen los tres cantando una simpática canción. Minutos después de esa publicación en redes, Lucero hizo público un mensaje para su hija, mismo que ilustró con fotos de su viaje a Nueva York desde sitios como Times Square o el Rockefeller Centre. “Mi Lucerito hermosa. Celebrando tu cumpleaños desde hace ya unos días, de cuando nos fuimos a pasear y a ver teatro como te gusta. Qué hermoso es tener la fortuna de caminar contigo y de compartir tantos momentos que se quedan tatuados en mí desde hace 19 años. Desde el primer día que te vi, cuando ya levantabas la ceja y llorabas a un volumen insospechado. Intuíamos que eras una niña, pero tal vez no llegué a imaginar lo inefable que serías. Vivir contigo y disfrutar de tu luz, de tu energía, de tu personalidad única e irrepetible, de tu persona divina cada día, es uno de los dos mejores regalos que me ha dado la vida. Te amo con todo mi ser y deseo que seas una de las personas más felices de este planeta. Hoy es tu día, y tú haces todos mis días. Feliz cumple mi preciosa”, finalizó.

VER GALERÍA