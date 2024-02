Eduardo Santamarina habla de cómo ha sido volver a trabajar al lado de Mayrín Villanueva

Hace poco más de 16 años, el amor de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina nació en medio de las grabaciones de la telenovela Yo Amo a Juan Querendón, de la cual ambos eran protagonistas. Sin embargo, luego del éxito de dicho melodrama, los actores no habían vuelto a coincidir en una misma producción, al menos en televisión, hasta ahora, que Eduardo se integró al elenco de la serie ¿Es Neta, Eva?, la cual es protagonizada por su mujer. Una experiencia que sin duda ha sido muy especial y significativa para ambos, pues esta es la primera vez que trabajan juntos desde aquella vez en la que sus destinos se cruzaron. Algo de lo que habló el intérprete en una reciente entrevista, en la que con total emoción, se refirió a cómo ha sido la experiencia de trabajar de la mano de Mayrín nuevamente y del hijo de la actriz, Sebastián Poza, quien también ha sido convocado para trabajar en esta serie.

La emoción de Eduardo de trabajar con Mayrín

Con total ilusión, Eduardo habló sobre el trabajo que ha hecho junto a Mayrín Villanueva en la segunda temporada de la serie protagonizada por la actriz. “Ya creo 16 años de que no estábamos en televisión y ahora el público nos va a ver nuevamente juntos en la pantalla chica, estamos felices”, compartió el intérprete en una sincera charla que sostuvo con el programa Hoy.

En ese mismo sentido, el guapo actor se mostró emocionado debido a la reciente incursión de Sebastián, hijo de Mayrín, al elenco de ¿Es Neta, Eva?, por lo que esta experiencia ha adquirido un sentido muy familiar. “Además entró también Sebastián (Poza), entonces como le decimos a Elía Solorio, nuestro productor, gracias por tantos detalles que tiene con nosotros, porque ya estaba Mayrín, luego me llamó a mí y luego a Sebastián, le digo: ‘Elías faltan dos (hijos) más, no seas así, aunque te tachen de nepotismo, no le hace, pero también mételos (a la serie)’, entonces ya nada más se ríe, pero lo digo obviamente de broma’”, dijo entre risas.

Por otro lado, Eduardo Santamarina reveló que le encantaría volver a trabajar con Mayrín, pero ahora en una telenovela, por lo que incluso hizo un llamado a los ejecutivos de Televisa para que compren los derechos de la segunda temporada de Yo Amo a Juan Querendón, la cual ya se produce en Colombia. “Tenemos una gran química y a Mayrín también le encanta la comedia, entonces también el día de mañana nos gustaría regresar, por qué no, a hacer una telenovela juntos”, compartió el artista. “Por ahí me enteré que en Colombia están por hacer la segunda temporada, entonces eso me encantaría, que Televisa compre los derechos, y qué mejor que Mayrín y un servidor hagamos la segunda temporada de Yo Amo a Juan Querendón, estaría padrísimo”, agregó ilusionado.

¿Cómo se siente interpretando villanos?

Por otro lado, Eduardo también se refirió a la nueva faceta que ha experimentado de su carrera en los últimos años, pues luego de ser protagonista de varias telenovelas, finalmente le ha llegado su oportunidad de representar al malo de la historia, una experiencia que ha sido de lo más gratificante para él. “Toda mi vida me tocó hacer el rol del bueno del cuento, y ahora de unos años para acá me está tocando hacer los villanos y lo estoy disfrutando muchísimo, me encanta, me divierten, hacer maldades es padrísimo también, es muy divertido, entonces me gusta esta faceta que estoy agarrando como actor”, finalizó.