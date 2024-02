Jorge Salinas confesó cómo mantiene encendida la llama del amor con Elizabeth Álvarez

Tras 12 años de matrimonio, el amor de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas se mantiene intacto, pero no ha sido una tarea fácil mantener la llama del amor encendida, una década y dos hijos después; sin embargo, los actores siempre han visto como una prioridad su relación de pareja, razón por la que, a pesar de sus apretadas agendas de trabajo, siempre hacen espacio para pasar momentos de calidad juntos. Más sincero que nunca, el actor confesó en entrevista para el programa Hoy sus secretos para conquistar cada día a su esposa.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La pareja, una prioridad en su matrimonio

Como pocas veces, el actor habló francamente de su matrimonio y de cómo han logrado mantenerse en el mismo canal después de tantos años juntos: “Tratando de ser los más apasionados y lo más honestos. Compartiendo cosas que a los dos nos gustan”. Reconociendo que, como todas las parejas, han pasado por altibajos, Jorge confesó cómo es que solucionan los problemas en casa: “Lo que procuramos hacer mi esposa y yo, es tener una buena comunicación, eso es todo, somos seres humanos igual que ustedes, igual que el público que nos escucha y que nos ve, a veces, cometemos errores”, explicó.

VER GALERÍA

La clave de una relación exitosa

A pesar de que han enfrentado grandes retos como pareja, gracias a su complicidad han sabido solucionarlos: “La buena comunicación en las parejas siempre permite hacer las cosas bien”. El actor también hizo referencia a los rumores que han rondado su relación y cómo los manejan en privado: “Siempre va a haber chismes, historias, porque si no, no vende y si uno no vende de esa manera, la gente no lo consume, también hay que entender esa parte, pero cuando tienes una buena comunicación no pasa nada”, aseguró.

Además de la clave del éxito de su matrimonio, Jorge Salinas habló del problema de salud que enfrentó en el pasado y por el cual estuvo a punto de ingresar al quirófano. Aunque admitió que todavía no se encuentra recuperado, por el momento, la operación tendrá que esperar: “Ahí tengo el tema, pero ahorita estoy muy contento, tengo un par de proyectos en puerta, hay que pensar en ello, en todos los niños y procurarles alimento. Todo el mundo come, por lo menos, tres veces al día y las escuelas también hay que pagarlas”, comentó sobre sus responsabilidades como padre.

VER GALERÍA

La ilusión de entregar a su hija en el altar

En ese sentido, Jorge también fue cuestionado sobre la posibilidad de que su hija mayor, Gabriella Cataño, llegué al altar este año con su novio Matthew Ruiz, un rumor que no quiso confirmar, pero sí habló de lo enamorada que está su primogénita: “Está muy contenta, está muy bien con su novio, tampoco voy a decirles el nombre, para eso está ella y él, pero están muy contentos, muy bien”. Divertido, el actor jugó con la idea de llevar al altar a su hija: “Por supuesto, sino ¿quién la va a entregar?”, respondió cuando le preguntaron si asistiría a su boda.