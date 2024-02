Con imágenes inéditas de su boda, Bárbara Coppel celebra 8 años de amor con Alejandro Hank

Con motivo de su octavo aniversario de bodas con Alejandro Hank Amaya, Bárbara Coppel utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video con imágenes inéditas de su espectacular enlace matrimonial en Los Cabos, una fecha que celebraron frente al mar en compañía de sus seres queridos. Para este año, la socialité desempolvó los recuerdos más especiales del día en el que le dio el “sí, acepto” al torero con quien, desde entonces, protagoniza una de las historias de amor más entrañables del medio. Ahora que son padres de tres pequeños, la pareja comparte con ellos su felicidad en esta fecha.

Dicen que recordar es volver a vivir y Bárbara Coppel quiso, con este guiño, rememorar aquel día en que ella y Alejandro comenzaron a escribir su historia como matrimonio: “8 años llenos de tanto, te amo Alejandro y gracias a todos los que han formado parte de nuestra historia”, escribió la empresario como descripción del videoclip de su boda, una material audiovisual que compartió por primera ocasión con sus seguidores. En este clip, se escucha a Bárbara hablar con mucha emoción de sucomentar la novia mientras aparecen imágenes de los momentos previos a su boda.

En este video, Bárbara narra cómo fue que el torero le propuso matrimonio: “Me lo dio en un road trip por el norte de California, la última parada fue Los Ángeles, jamás me lo esperé, me empezó a decir cosas muy lindas y me sacó una cajita roja ovalada, lo abrió y no lo podía creer. Nos abrazamos y besamos, creo que no lo dejé ni hablar”, contó Bárbara quien describió uno de los momentos más románticos que tuvo junto a su esposo antes de llegar al altar: “En la mañana me estaba abrazando y me dijo: ‘¡Qué padre! Es un gran día para casarnos”, comenta.

En este clip nupcial, también se incluyó parte del sermón que dio el padre durante la ceremonia religiosa. De acuerdo con información de Letty Coppel, mamá de la novia, la boda de su hija fue muy emotiva debido a que el padre que ofició la misa conoce a Bárbara desde que nació: “Bárbara, Alejandro, este es un día en el que ustedes están inaugurando un hogar, una familia, es un día histórico, es un parteaguas, a partir de ahora, en adelante se inicia una nueva vida para los dos”, se escucha decir al párroco.

Como parte de las palabras que recibieron del padre, destaca la frase con la que comenzaron a escribir sus memorias como marido y mujer: “Hasta estos momentos, cada uno tenía su historia, a partir de esta ceremonia serán un solo ser, una sola historia”. Durante la ceremonia, el parróco también destacó el espectacular escenario que tuvo esta boda que se realizó en una de las propiedades que el papá de la novia, Ernesto Coppel, posee en Los Cabos: “Tu padre nunca imaginó que este lugar de ensueño que construyó sería para que la última de sus hijas se uniera al hombre que Dios creó de toda la eternidad para que fuera el compañero de tu vida”, comentó el padre sobre la excepcional boda en la que sus más de 550 invitados disfrutaron de las delicias culinarias del reconocido chef mexicano Enrique Olvera quien ofreció un banquete basado en productos propios de Los Cabos.