Itatí Cantoral y Robinson Díaz, orgullosos de su química como villanos en El Señor de los Cielos

Cada villana es especial, según confiesa Itatí Cantoral, una de las actrices más consolidadas en el espectáculo mexicano. Enteramente feliz por este nuevo episodio en su vida profesional, celebra su llegada a una de las producciones televisivas más exitosas de Telemundo, la novena temporada de El Señor de los Cielos, historia en la que personificará a Belén San Román, una política corrupta que hará todo por acabar con Aurelio Casillas, interpretado por Rafael Amaya. La emoción va más allá, pues comparte créditos con otro de los actores más reconocidos en este proyecto, Robinson Díaz, quien da vida al Cabo, otro de los villanos icónicos de esta serie cuya nueva entrega será estrenada el próximo 13 de febrero. En exclusiva para HOLA.com México, los intérpretes hablaron de este reto en pantalla y de las grandes expectativas que hay para complacer a los televidentes ávidos por desentrañar más de esta historia que promete cumplir como lo ha hecho a lo largo de varios años.

Belén San Román, la nueva villana en la piel de Itatí

Con la total disposición de imprimir el carácter y las exigencias que requiere su personaje de villana de Belén San Román, Itatí vivió a plenitud el desarrollo del mismo. Motivada por su sed de venganza, Belén tocará así las turbulentas esferas de un universo colmado de ambición, en donde uno de los objetivos principales será deshacerse de Aurelio Casillas. “Obviamente es una persona que está enferma de poder y es una mujer que quiere el poder a toda costa. Se supone que es un personaje que viene muy maltratado por los hombres, y entonces viene a buscar venganza y se vuelve una de las mujeres más poderosas del país y se tira la candidatura. Y como es tan desmedida su ambición, evidentemente quiere ser la Presidenta de la República, y pasar por encima de Aurelio Casillas…”, explicó.

Para Itatí, es un privilegio escribir su historia como actriz a través de cada personaje, por lo que Belén San Román no es la excepción. De hecho, se trata de un papel con muchos colores, lo que implicó un reto actoral que supo sacar adelante. “Tuve la fortuna de tener cuatro directores, son cuatro directores muy, muy buenos directores que me ayudaron, y tuve una coach… Me gustó mucho porque te digo que es un personaje como con muchas máscaras, que al principio es como muy buchona, pero termina muy refinada, y muy señora. Muy empoderada, pero en esta mentirota, porque obviamente es una súper tramposa, una súper mentirosa, pero termina como en una señora de la vela perpetua, o sea, termina súper elegante, súper sofisticada y como como queriendo, o sea, como siendo la candidata de un de un de un país, cuando en realidad pues era una mujer que se dedicaba a la vida galante…”, dijo.

Itatí y Robinson, la química de dos villanos en pantalla

La novena temporada de El Señor de los Cielos está plagada de acción, de misterio e intriga, pero la presencia de otro de sus personajes, el Cabo, es sin duda un elemento primordial que pondrá a esta entrega un toque extraordinario. En entrevista, Robinson Díaz habló de este papel y del nuevo impulso que tendrá en esta novena temporada. “Es uno de los enemigos acérrimos de Aurelio… Si Aurelio viene con la bestia afuera, también el Cabo viene con su organización a hacerle la vida imposible a la Aurelio. Y, por supuesto, pues viene también con todo el poder de fuego y también con ganas de quedarse con el poder y quedarse con el negocio. La psicología del Cabo es un personaje endiablado, es un personaje que tiene también una obsesión por el poder y por y por el negocio…”, reveló. Para Itatí, trabajar con Robinson ha sido una experiencia única, pues reconoce la gran capacidad interpretativa del reconocido actor. “Hicimos muy buena química. Y espero que les guste, porque muchas escenas los directores nos felicitaron. Y a mí me costó. Obviamente, al principio ves al cabo y dices, Dios mío, este hombre está totalmente consolidado. Y las primeras escenas me puse nerviosa. Y después nos hicimos parceros, pero sí te impone…”, dijo.

Durante la charla, Robinson destacó lo gratificante que ha sido trabajar con los demás integrantes del elenco, sin olvidar mencionar la madurez que han tenido todos a lo largo de El Señor de los Cielos. “Yo creo que el público no solo va a ver los personajes que ha visto en la serie sino también su evolución. Nos volvemos más viejos, tenemos más mañanas, problemas familiares en la historia, los problemas de cada personaje están saliendo a flote cada vez más fuerte y eso ha sido muy grato…”, contó.

