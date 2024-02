Ana Brenda Contreras revela por qué no invitó a su boda a Angelique Boyer y a Sebastián Rulli La actriz puso fin a la polémica luego de que Angelique y Sebastián hablaran públicamente de su ausencia en el festejo

Con total alegría Ana Brenda Contreras da pasos firmes en esta nueva etapa de su vida, tras la realización de su soñada boda con Zacarías Melhem. Cobijada por el amor de sus seres queridos, la actriz dio el “sí acepto” a su ahora esposo durante la ceremonia llevada a cabo en la Hacienda Zotoluca, en el estado de Hidalgo, desde donde los invitados compartieron vistazos de la celebración. Fueron varios los famosos convocados a esta importante cita, aunque la ausencia de algunos no pasó desapercibida, como es el caso de Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes en días pasados, tras aterrizar de unas largas vacaciones por Argentina, revelaron que no habían sido invitados. Ahora, es la recién casada quien ha despejado las dudas del por qué la famosa pareja no fue incluida en su lista de asistentes, poniendo fin a toda incertidumbre.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Ana Brenda sobre la ausencia de Angelique y Sebastián

Con total apertura, Ana Brenda Contreras concedió una entrevista a los medios de comunicación, espacio en el que fue cuestionada sobre la ausencia de Angelique y Sebastián en su enlace. “Yo creo que lo dijeron de broma, porque bien saben que se va a hacer una nota de eso… No, la realidad es que quienes han pasado por una boda sabe lo difícil que es, claro, yo qué más quisiera. No sabes la cantidad de amigos queridos, compañeros de trabajo, gente que quiero y que no pude (invitarlos) porque la realidad es que… el lugar era íntimo, era pequeño y además de todo así lo quisimos…”, dijo sincera ante los reporteros, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.

Durante la fiesta, fueron varios los famosos que mostraron en sus redes sociales detalles de la celebración. Grettell Valdez, Zuria Vega, Chantal Andere, Julián Gil, Erika Zaba y más, posaron para las fotos y videos que se viralizaron del festejo. Ana Brenda hizo énfasis en lo complejo que resultó para ella tomar la decisión de armar su lista de asistentes, pues reconoce que muchas personas queridas hicieron falta en su especial día. “Créeme que con mi mamá tenía, porque mi mamá era de: ‘¿Cómo que no vas a invitar a tu tío de no sé dónde?’, tengo una familia muy grande, yo que más quisiera, pero se me vuelve un fiestón de mil personas…”, dijo ante las cámaras, tomando con mucha calma todo lo que se le preguntó.

VER GALERÍA

Lo que dijeron Angelique y Sebastián

Poco después de la boda de Ana Brenda Contreras y Zacarías, ocurrió la llegada de Angelique Boyer y Sebastián Rulli a México procedentes de Argentina. Al hablar de su viaje no escaparon de la pregunta y curiosidad de los reporteros, quienes quisieron saber por qué no habían estado presentes en el enlace. Con todo humor, respondieron así a la pregunta: “No nos invitó…”, dijo sonriente Angelique, palabras secundadas por Sebastián: “Yo creo que se quedó enojada desde Teresa (la telenovela)”, expresó el galán con sentido del humor, tomando todo de la mejor manera. Lejos de cualquier especulación, Angelique elogió a la actriz por este paso importante en su vida. “Acabamos de abrir las redes, acabo de ver la foto, se ve hermosísima”. Sebastián tampoco perdió la oportunidad de felicitarla. “Felicidades, la queremos muchísimo, se merece toda la felicidad del mundo”.

Ana Brenda, sus primeros días de mujer casada

Para Ana Brenda, se trata de un sueño hecho realidad. Con total emoción ha dado conocer cómo vive estos días en que todo cobra un nuevo sentido para ella. “Muy contentos estamos, no cabemos de verdad. Estamos así en etapa lunamielera total. Estaba nerviosa pero muy contenta. Creo que superó mis expectativas (la boda) No imaginaba esto y ese día me di cuenta que sí está muy padre…”, explicó.

VER GALERÍA