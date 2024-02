La tierna reacción de la hija de Ximena Navarrete a su coronación como Miss Universo

En 13 años que han pasado desde que Ximena Navarrete hizo historia convirtiéndose en la segunda mexicana en coronarse como Miss Universo, nunca había sido tan especial compartir ese recuerdo con alguien, como lo hizo con su pequeña hija Ximena a quien, por primera vez, le mostró el videoclip de la noche en la que se convirtió en la ganadora de ese importante certamen de belleza. A través de su cuenta de Instagram, la tapatía compartió un clip con el momento en el que su hija miró el momento en el que la nombraron reina de belleza. Aunque Ximena todavía es muy pequeña, se emocionó al máximo al ver ganar a su mamá, un sentimiento que mostró mientras saltaba emocionada.

La emoción de Xime

Con el objetivo de inmortalizar este instante, Ximena compartió con sus seguidores este recuerdo sobre el que escribió: “Esta fue la primera vez que le puse este video y le dije que estaba en una competencia. Esto fue lo primero que dijo: ‘¡A ganar mamá!’”. Navarrete se animó a publicar esta memoria, luego de que una de sus seguidoras le preguntara si sus hijos habían visto alguna vez el video de su coronación: “El 23 de noviembre del 2023, fue la primera vez que se lo puse”, explicó haciendo referencia al clip donde se ve a su pequeña muy emocionada al verla triunfar.

Después de tres años...

Esta no es la primera ocasión que Ximena Navarrete comparte detalles de su paso por Miss Universo con su pequeña hija. El año pasado, con motivo del 13 aniversario del inicio de su reinado, la tapatía publicó en Instagram varias imágenes junto a su hija quien simpática, posó con la corona y banda de su mamá: “13 años después… Quién diría que tendría tanta suerte de tener a esta muñeca que parece gustarle mucho la idea de que no tuvo que concursar, ni mover un dedo para tener su banda y corona de Miss Universe”, le escribió en aquella ocasión la ex reina de belleza quien también le dedicó unas palabras a su hija.

Aprovechando este aniversario de su coronación, Ximena le dedicó unas palabras a su pequeña quien, en diciembre pasado, celebró sus dos años de edad: “Xime, ojalá que algún día, cuando estés grande te sientas muy orgullosa de tu mamá, que sepas siempre que la belleza del alma es la que nos acompaña hasta el final y que tú ya eres mi universo entero”. En aquella ocasión, su esposo, Juan Carlos Valladares se manifestó en los comentarios haciendo referencia a la belleza de su esposa: “Y cada día más guapa por dentro y por fuera”, le escribió el político.

¿Una nueva reina en casa?

Aunque Ximena todavía es muy pequeña, de acuerdo con Navarrete, ya muestra su gusto por las cámaras: “Cerrando este primer mes del año con mi coquette. Mi niña hermosa, 2 añitos y te encanta posar”, escribió hace unos días, junto a un álbum de fotos de su hija luciendo un atuendo muy estiloso. En diciembre pasado, Ximena sorprendió a su pequeña con una fiesta de cumpleaños con temática de Pooh, su personaje de ficción favorito: “Quería su pastel y piñata de Pooh”, escribió Ximena en un álbum en el que compartió los mejores momentos de la fiesta de su pequeña.