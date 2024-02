Lucero Mijares vuelve a hablar del hijo de Alan Tacher y revela si es que ya se conocieron

Con la sinceridad que suele caracterizarla, Lucerito Mijares se ha referido en más de una ocasión a su vida sentimental, un terreno en el que actualmente tiene poca experiencia pero en el que le gustaría explorar. De hecho, hace unos meses, la joven cantante se confesó en una entrevista y reveló que Alex, el hijo de Alan Tacher, le parecía un jovencito muy guapo e incluso dijo que le gustaría conocerlo. Y como era esperarse, las declaraciones de Lucerito llegaron a oídos de Alan, quien se mostró emocionado con las declaraciones de la también actriz, por lo que incluso empezó a soñar con la posibilidad de que su hijo y la hija de Lucero y Mijares fueran los protagonistas de un romance juvenil. Desafortunadamente, todo parece indicar que el esperado encuentro entre Alex y Lucerito no se ha podido dar, pues recordemos que él vive en Estados Unidos y ella en México; sin embargo, la intérprete no quita el dedo del renglón y en una nueva entrevista ha refrendado su disposición por entablar una amistad con el hijo del famoso comunicador.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

Lo que ha dicho Lucerito sobre Alex

Fue durante un encuentro con la prensa, el cual se dio luego de la presentación de la segunda temporada del musical El Mago, del cual es protagonista, Lucerito fue cuestionada respecto a las declaraciones que dio hace unos meses respecto al hijo de Alan Tacher, revelando que por el momento, no se ha podido dar ese esperado encuentros. “Estoy tristísima”, dijo la intérprete. “No, no me bateó, pero no lo conozco, o sea, no he tenido el gusto de conocerlo”, agregó entre risas. A pesar de esto, la cantante se dijo dispuesta a conocer al jovencito y a entablar una linda relación. “Espero que pronto se dé, ahora sí que, la amistad”, agregó.

En ese mismo sentido, Lucerito se mostró abierta a encontrarse con el amor, por lo que se dijo lista para iniciar una relación, una vez que llegue el jovencito indicado. “Ahorita no hay un chico en la puerta, pero yo ya lo estoy esperando, ya lo quiero”, agregó la intérprete entre risas, dejando en claro que el amor es un tema que le interesa explorar.

La reacción de Alan ante las palabras de Lucerito sobre su hijo

Luego de que Lucerito Mijares dejara en claro que Alex le gusta, Alan Tacher, a través del programa Despierta América, reaccionó a la tierna declaración de amor que hizo Lucerito hacia su hijo, mostrándose sumamente conmovido ante las palabras de la actriz. “Hasta rojo me puse, esa no me la sabía, ¡qué barbaridad! Pues me estoy reportando mi Lucero, deja que le eche una llamadita a Nueva York a mi hijo Alex, que está estudiando allá, y por supuesto, me encantaría formar parte”, comentó el presentador emocionado.

Fue entonces que el presentador se permitió bromear sobre la situación. “Imagínate, así como cuando se casaron Mijares y Lucero, que se case Alex y Lucerito… ¡y la televisamos papá!… se casarían aquí en Cuernavaca, agarramos paquete”, agregó el conductor. “Imagínate, ¡qué increíble!, ¡qué emoción!, a Lucero te quiero como si fueras mi sobrina, hay mucho cariño para ella y para toda su familia”, comentó Alan. “Lucerito lo digo en serio, le voy a decir a Alex, sería un honor, sería un placer, la verdad es que Alex es un muy buen partido, es mi hijo ¿qué puedo decirte?, y Lucero es una niña extraordinaria también. Así que… ¿por qué no unimos… dinastía? .... La dinastía Tacher Mijares”, finalizó.