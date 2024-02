Geraldine Bazán y Gabriel Soto dan a su hija, Elissa Marie, su soñado regalo de XV años

Tal como lo planearon, Geraldine Bazán y Gabriel Soto dieron a su hija, Elissa Marie, un inolvidable regalo por la celebración de su cumpleaños número 15. La jovencita, quien recientemente confirmó que ya tiene novio, hizo realidad el sueño de emprender un viaje con sus amigas para dar así la bienvenida a esta nueva etapa en su vida, un instante que la tiene muy entusiasmada. Para cumplir con este esperado plan, el cual se llevó a cabo por anticipado a la fecha del festejo, Geraldine tomó la decisión de liderar la misión, al viajar con Elissa y sus amigas a un fascinante destino, tal cual lo ha dejado ver la actriz, quien presumió orgullosa el momento en que Elissa apaga las velitas de su pastel. A la aventura también se unió Alexa Miranda, la hermanita de la festejada, quien es muy unida a ella.

Horas antes de emprender el vuelo al sitio elegido para celebrar los 15 años de Elissa, Geraldine concedió una breve entrevista a los medios de comunicación, a los que expresó su emoción por este momento, aunque siempre muy reservada. “Pues no quiso fiesta (de XV años), de hecho ahorita vamos justo a su viaje de celebración…”, expresó la actriz, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América. En ese espacio, la intérprete también habló de la emoción de su hija al viajar con sus amigas, y de la tarea que como mamá le tocó asumir. “Como vieron traigo adolescentes por doquier, pues bueno, me tocó y me encanta, la verdad es que seguro ella no me va a hacer caso en todo el viaje. Obviamente de eso se trata, que ella disfrute con sus amigas que es lo que quiso…”, agregó la protagonista de melodramas.

El destino de la celebración

Cercana como suele ser con sus seguidores en redes sociales, Geraldine reveló finalmente el misterio. La actriz viajó con Elissa y las amigas de esta a Nuevo Vallarta, el destino de playa en el que la cumpleañera y sus invitadas la han pasado de maravilla, según algunos vistazos compartidos por la actriz. En sus historias de Instagram, ha mostrado el momento en que Elissa apaga las velitas de su pastel, para luego darle una mordida al mismo. Su hermana Alexa se deja ver feliz en las imágenes, al igual que otra de las amigas de Elissa. Para Geraldine, este es sin duda un episodio digno de ser recordado, feliz de hacer realidad el sueño de su hija, quien ha demostrado su talento artístico a lo largo de estos años.

Las sorpresas han sido constantes durante el viaje. Según mostró Geraldine, la habitación de su hija fue decorada con un par de globos metálicos para formar el número 15, la jovencita también recibió algunos detalles como ramos de flores y chocolates. Este, sin duda, será un gran festejo para Elissa Marie, quien vive un periodo de gratificaciones, caminando de la mano de sus padres ante el emprendimiento de cada uno de sus sueños.

Elissa Marie ya tiene su primer novio

A la par de su llegada a los 15 años, Elissa Marie vive ilusionada su primer noviazgo. Su papá, Gabriel Soto, habló de este importante acontecimiento en la vida de su hija, a quien apoya de manera incondicional en cada etapa de su historia. Ante la atención que generó la noticia, la jovencita quiso hablar, aunque trató de ser muy reservada. “Sí, ya tengo novio y nada, estoy muy feliz, muy contenta y es algo muy personal para mí, entonces hasta ahí les voy a contar, por ahorita…”, dijo en días pasados al programa televisivo Ventaneando.

