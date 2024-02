El orgullo de Alejandro Fernández al hablar de la carrera de su hijo Alex

Desde que Alex Fernández era muy pequeño pudo conocer de cerca el mundo de la música y los escenarios, gracias a que creció de la mano de su abuelo, don Vicente Fernández; y su padre, Alejandro Fernández. Es por eso que no ha sido nada raro el hecho de que Alex haya decidido seguirles los pasos y continuar con su legado a través de la música ranchera. Algo de lo que el ‘Potrillo’ se siente sumamente orgulloso, pues a pesar de que en un inicio fue reservado a la hora de que su hijo le reveló sus intenciones de dedicarse a la música, ahora que ve el camino que ha labrado y cómo es que cada día se va consolidando como una de las voces de la música mexicana más reconocidas, el corazón del intérprete estalla de emoción.

Lo que dijo Alejandro de su hijo Alex

Algo de lo que habló en una reciente charla que sostuvo con el programa Ventaneando, en la que con total sinceridad se refirió a los esfuerzos de su hijo en pro de construir su carrera profesional, mostrándose orgulloso de que el público esté recibiendo el trabajo de su retoño con mucho cariño. “Ahí está, ahí sigue haciendo sus pininos, está empezando a hacer su nuevo material”, compartió el intérprete a su salida del palenque de la Feria de León, Guanajuato, en donde se presentó este fin de semana. “Y bueno, la gente lo está recibiendo espectacular, muy bien”, agregó el intérprete.

Cabe destacar, que aunque Alex no tenía presentaciones programadas para estos días y tampoco se encontraba de gira con su papá, sí asistió a apoyarlo este fin de semana, por lo que sin dudarlo, Alejandro lo invitó al ruedo, donde se echaron un palomazo, sorprendiendo así a los presentes que no esperaban ser testigos de este momento tan especial.

Alex y la experiencia de cantar al lado de su padre

En los últimos meses, Alejandro Fernández emprendió una gira llamada Hecho en México, en la cual se ha hecho acompañar en algunas fechas de su hijo Alex, quien ha decidido continuar con el legado de su padre y su abuelo en la música ranchera, por lo que para él ha sido muy importante el poder compartir el escenario al lado del ‘Potrillo’. “Al principio si era muy intimidante… Es de los mejores cantantes de Hispanoamérica, sino el mejor ahorita, y el mejor de la música mexicana, y voy a salir a cantar música mexicana, a su show, voy a jugar de visitante… Y aunque es mi papá es muy intimidante. Y ahora, curiosamente, cuando más seguro me siento y más cómodo en el escenario es cuando estoy cantando con mi papá, como que me da una seguridad, me siento en casa, me siento cobijado y cuanto canto con él me siento en paz”, confesó el joven intérprete durante una charla que sostuvo con el programa Sale Sol.

La reacción de Alejandro Fernández y más integrantes de la dinastía

Para Alejandro Fernández haber debutado como abuelo dos años atrás con el nacimiento de Cayetana, hija de Camila Fernández, fue un acontecimiento que lo tocó desde lo más profundo. Desde entonces, el ‘Potrillo’ vive ilusionado escribiendo memorias junto a sus nietas, por lo que la llegada de Nirvana ha sido otro de los instantes que atesorará para siempre. Precisamente, el cantante reaccionó a la publicación de Alex, expresando lo mucho que ansía poder conocer a la más pequeña de sus nietas. “Felicidades enano, se me adelantó, pero gracias a Dios todo salió bien. ¡Me urge conocerla ya! ¡Los amo!”, dijo el intérprete en un mensaje al pie de la publicación.