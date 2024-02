Grammy 2024: conoce la lista completa de ganadores

Sin duda alguna, la ceremonia de los Grammy Awards es una de las más esperadas de la temporada de premios, pues es de las pocas entregas que se centra únicamente en la música. Es precisamente eso lo que la hace tan llamativa, pues suele reunir a los máximos exponentes de todos los géneros y a las más grandes leyendas de la industria, por lo que verlos desfilar por la alfombra roja y ser reconocidos por sus trabajos y trayectorias siempre será emocionante. Tal y como sucedió durante la edición 2024 de esta gala, una noche en la que las mujeres se apoderaron del escenario y en la que celebridades como Miley Cyrus y Taylor Swift progagonizaron los momentos más emocionantes de la velada, pues mientras la intérprete de Flowers ganó su primer Grammy, Swift anunció el lanzamiento de su nuevo álbum al tiempo que agradecía su premio número 13, además de hacer historia al convertirse en la persona con más premios en la categoría de Álbum del Año, al ganarlo por cuarta ocasión. A continuación, te presentamos la lista completa de ganadores del Grammy 2024.

Álbum del año

Midnights, de Taylor Swift

Grabación del año

Flowers, de Miley Cyrus

Canción del año

What Was I Made For? (Para Barbie), compuesta por Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell

Mejor artista nuevo

Victoria Monét

Álbum de pop latino

X Mí (Vol. 1), de Gaby Moreno

Álbum de música mexicana

Génesis, de Peso Pluma

Álbum de música urbana

Mañana será bonito, de Karol G

Video musical

I’m Only Sleeping, de The Beatles

Álbum de rock latino o alternativo

Vida cotidiana, de Juanes

De todas las flores, de Natalia Lafourcade

Compositor del año (No clásico)

Theron Thomas

Interpretación pop en solitario

Flowers, de Miley Cyrus

Interpretación pop en dúo o grupo

Ghost in the Machine, de SZA featuring Phoebe Bridgers

Álbum pop

Midnights, de Taylor Swift

Álbum de electrónica o dance

Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022), de Fred again

Interpretación de rock

Not Strong Enough, de boygenius

Interpretación de metal

72 Seasons, de Metallica

Canción de rock

Not Strong Enough, compuesta por Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus

Álbum de rock

This Is Why, de Paramore

Interpretación de música alternativa

This Is Why, de Paramore

Álbum de música alternativa

The Record, de boygenius

Álbum de R&B

Jaguar II, de Victoria Monét

Intérpretación de R&B

ICU, de Coco Jones

Interpretación de R&B tradicional

Good Morning, de PJ Morton featuring Susan Carol

Canción de R&B

Snooze, de SZA, compuesta por Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Solána Rowe y Leon Thomas

Álbum de R&B progresivo

SOS, de SZA

Álbum de rap

Michael, de Killer Mike

Canción de rap

Scientists & Engineers, compuesta por Andre Benjamin, Paul Beauregard, James Blake, Michael Render, Tim Moore y Dion Wilson

Interpretación de rap

Scientists & Engineers, de Killer Mike featuring André 3000, Future y Eryn Allen Kane

Interpretación de rap melódico

All My Life, de Lil Durk featuring J. Cole

