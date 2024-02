Ha fallecido la primera actriz Helena Rojo a los 79 años

El mundo del espectáculo se ha vestido de luto este fin de semana. Con profundo pesar, se ha confirmado el fallecimiento de la primera actriz Helena Rojo, quien siempre será recordada por sus magistrales trabajos actorales en el cine, la televisión y el teatro, legado que sin duda siempre será recordado y que sin duda servirá de inspiración para las futuras generaciones de actores. La triste noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes, en donde han compartido un comunicado en el que han lamentado la irreparable pérdida de quien fuera protagonista de películas como Mas negro que la noche o por sus inolvidables actuaciones en telenovelas como Ramona.

MÁS NOTICIAS DE CELEBRIDADES:

El comunicado de la ANDI

Con profundo pesar, la ANDI se pronunció respecto a esta lamentable noticia a través de su perfil de X (antes Twitter), un mensaje en el que además de mostrar sus respetos a la memoria de la querida actriz, también resaltaron su inigualable legado actoral. “La ANDI comunica el fallecimiento de la socia intérprete Helena Rojo. Actriz con amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordada por su participación en telenovelas como El privilegio de amar y Abrázame muy fuerte”, expresó la Asociación al pie de una emotiva imagen de Helena.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las causas del fallecimiento de la intérprete; sin embargo, se sabía que desde hace poco más de dos años había sido diagnosticada con cáncer, enfermedad a la que le hizo frente incluso durante el tiempo en el que grababa la telenovela Vencer la Culpa.

Siempre profesional a pesar de las adversidades

Precisamente fue esta la última telenovela en la que la señora Helena Rojo trabajó. Algo de lo que la productora Rosy Ocampo habló en una reciente entrevista para Foro TV, en la que consternada se refirió a la forma en la que la primera actriz se desenvolvió en esta telenovela a pesar de su diagnóstico y de que su panorama no era alentador. "Tuve el privilegio de trabajar con ella en esta que fue su última telenovela; Vencer la culpa, justamente a la mitad de la telenovela, ella se enteró del diagnóstico que tenía de cáncer, que ya era un cáncer muy avanzado", destacó.

La productora resaltó que, pese a que Helena en un inicio pidió ausentarse un tiempo de la producción para poder atender su enfermedad, por lo que incluso comenzaron a buscar la forma de que su personaje tuviera un cierre dentro de la trama, finalmente decidió regresar al trabajo. "Incluso, vimos la forma de poder desaparecer al personaje de una manera justificada, sin embargo, pasando un par de semanas, volvió a hablar conmigo y me dijo: ´¿Sabes qué?, no, yo amo mi trabajo, respeto mi trabajo, y voy a ver la manera de llevarlo en paralelo; esperar a que termine la novela, terminar este trabajo, no sé si sea el último´", relató.

Una trayectoria llena de éxitos

Helena Rojo comenzó su carrera a finales de los años 60, siendo la película Los Amigos, de 1968, la que marcaría su debut. En 1973 llega a su vida su primera oportunidad en la televisión gracias al melodrama El extraño en el pueblo, comenzando así una carrera llena éxitos gracias a telenovelas como La Hora Marcada, Abrázame muy fuerte, Amor Real, El privilegio de amar, Amor real, Cuna de lobos y Vencer la culpa, entre otros. Por su lado, en el cine nacional dejó una huela imborrable gracias a películas como Canoa, Los años de Greta, Fin de fiesta y Misterio. Estuvo casada con el actor Juan Ferrara y más tarde contrajo nupcias Benjamín Fernández, con quien tuvo tres hijos.