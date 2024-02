Sofía Rivera Torres comparte su imagen más familiar al lado de Andrea, la hija de Eduardo Videgaray

En más de una ocasión, Sofía Rivera Torres ha dejado en claro lo que para ella representa el poder compartir su vida al lado de Andrea, la hija que su esposo Eduardo Videgaray tuvo durante su relación con Mónica Abín, quien desafortunadamente falleció en 2017. De hecho, la actriz y la jovencita mantienen una relación sumamente cercana, pues incluso Sofía la considera como si fuera su propia hija, por lo que no podrían estar más unidas. Y aunque la también presentadora ha sido sumamente prudente a la hora de compartir detalles de su relación con Andrea con sus seguidores, en una reciente publicación que ha hecho en redes sociales ha compartido una fotografía de lo más familiar, en donde se le ha podido ver como nunca, posando al lado de su esposo y de la jovencita.

Una hermosa familia de tres

A través de su perfil de Instagram, Sofía compartió una serie de imágenes tomadas durante unas vacaciones pasadas, en las que además de dejarse ver guapísima como siempre, posando en traje de baño y con un hermoso paisaje de playa como telón de fondo. Sin embargo, entre ellas destaca una en especial, en la cual se puede apreciar a la actriz posando en un yate al lado de Eduardo Videgaray y de Andrea, algo inédito al menos en las redes de la intérprete, quien a pesar de que en el pasado ha compartido algunos discretos vistazos de su vida al lado de la jovencita, es hasta ahora que las podemos ver disfrutando al máximo de su relación y de su vida familiar.

Además de la entrañable fotografía, Sofía habló de lo significativa que es esta imagen para ella, pues representa la primera vez que comparte una imagen tan especial como esta. “Recuerdos de un viaje que siempre estará en mi corazón con mis personas preferidas en el planeta”, compartió la intérprete en el mensaje con el que acompañó su álbum fotográfico. “Les presento a mi hermosa familia de tres ¡me dieron chance de presumir a mi ‘Skwinkle’!”, agregó la actriz, haciendo referencia al cariñoso apodo con el que suele dirigirse a Andrea.

Eduardo y Andrea, su lugar seguro

Sin duda alguna, la relación que Sofía Rivera Torres y Andrea han formado una relación sumamente cercana, algo por lo que la presentadora se siente sumamente orgullosa, pues incluso ha confesado que sus momentos de mayor felicidad es cuando está con ella y con Eduardo. “La verdad, cuando estoy echada en el sillón con mi familia, viendo pelis, platicando, divirtiéndonos, o sea, esa es mi inactividad preferida, lo que elijo así, si me preguntan: ‘¿Qué es lo que quieres hacer hoy?’, es estar echada en el sillón, con mi esposo, mi niña, nuestro perro, así es un día completo para mí”, confesó la artista en una sincera charla que sostuvo con HOLA.com México.

En esa misma charla, Sofía habló de sus deseos de convertirse en madre, un anhelo que surgió a raíz de que pudo experimentar y explorar su lado maternal gracias a su relación con Andrea. “Sin duda y en gran parte es gracias a ‘Skwinkle’, me ha quitado el miedo, porque, la verdad, soy muy buena madrastra, entonces como que dije: ‘¡Mira, sí sirvo para esto! No lo hago tan mal, no le he arruinado la vida a nadie todavía, al revés, me dicen que la hice más bonita’. Entones, pues yo creo que sí valdría la pena traer a unos seres humanitos narizones al mundo, nada me entusiasma más”.

