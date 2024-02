Paola Rojas presenta a su novio, Marcelo Imposti, frente a las cámaras

Sin duda alguna, Paola Rojas atraviesa por un momento inmejorable en su vida. La periodista, que ha pasado por algunos episodios un tanto difíciles en los últimos años, tanto a nivel personal como profesional, se ha permitido explorar nuevas facetas de su vida, especialmente en el terreno sentimental, pues desde hace un tiempo inició una relación con Marcelo Imposti, la cual ha procurado mantener lejos de los reflectores, pues además su novio no está acostumbrado a las cámaras y ser el centro de atención. De hecho, a través de sus redes sociales Paola ha mostrado discretos vistazos de su vida sentimental, a través de los cuales ha dejado en claro que se encuentra enamorada. Sin embargo, recientemente la periodista protagonizó un momento inédito al lado de su galán, pues durante su asistencia a un evento, se dejó ver en pareja frente a las cámaras por primera vez, siendo esta la presentación oficial de Marcelo ante el público de la comunicadora.

La emoción de Paola ante la presentación de su novio

Con una sonrisa en el rostro y visiblemente emocionada, Paola Rojas atendió a la prensa presente en la alfombra roja de los Tik Tok Awards, a la cual llegó de la mano de su enamorado, por lo que las preguntas sobre su relación no se hicieron esperar. “Lo que me sorprende es que no se haya echado a correr”, dijo Paola sobre su novio, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano, quien al ver las cámaras evitó ser captado en un inicio. “La verdad es que es muy respetuoso de esto que yo hago, y muy discreto, y bueno, ahí espera paciente detrás de las cámaras”, agregó la periodista, quien con la mirada intentaba convencer a Marcelo de que apareciera junto a ella. “Nunca ha pasado… Tienen la exclusiva”, señaló.

Ante la insistencia de Paola y de la prensa, Imposti accedió a presentarse frente a las cámaras, aunque se mostró sumamente discreto. “En Año Nuevo, estábamos tan felices en Sidney, viendo los fuegos artificiales espectaculares, y publiqué unas fotos juntos, nunca lo había hecho, y válgame las cosas que se han derivado desde ahí, entonces ya Marcelo, no te escondas”, dijo Paola a su novio, mientras él se animaba a acercarse a donde estaba su novia. “Me da pena”, expresó el empresario con una sonrisa en el rostro.

Al ser cuestionado sobre lo que significaba tener a una mujer como Paola en su vida, Marcelo se limitó a decir, un tanto intimidado por las cámaras: “Está muy bien…”, dijo entre risas, mientras la periodista se mostraba emocionada ante la reacción de su novio. “La verdad es que sí me cuida, un montón, nos cuidamos, muy feliz, afortunadamente sí”, finalizó la intérprete con una sonrisa en el rostro.

El gran apoyo de Paola en medio de su momento más vulnerable

Hace unos meses, Paola Rojas se sinceró respecto a lo duro que fue para ella el tener que decirle adiós a una etapa profesional en la que se encontraba a gusto. En aquella ocasión, la presentadora reveló cómo fue que con ayuda de su novio, Marcelo Imposti, logró enfrentar una de sus etapas de vida más sensibles. “Recientemente que tuve una etapa muy dura y muy triste, estuve muy descolocada meses, mi novio me acompañó muy amorosamente en esa etapa, nunca había sido necesario que me protegiera así, porque yo no había estado débil ni vulnerable y ese proceso nos acercó muchísimo y yo sentía que lo necesitaba”, compartió en una sincera participación en el programa Neta Divinas. Cabe destacar, que desde que Paola hizo pública su relación, ha admitido estar muy feliz con la etapa de vida que vive al lado de Marcelo. “Sí, estoy muy contenta, hace ya tiempo que estamos juntos, pero hablo muy poco del tema, pero sí estoy muy contenta hace ya un buen rato”, compartió la periodista en entrevista con el programa de Telemundo ¡Siéntese quien pueda!