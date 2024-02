Lo que Isabella Castillo, ex de Matías Novoa, ha dicho sobre la nueva paternidad del actor

En noviembre de 2021, Isabella Castillo y Matías Novoa sorprendieron a sus fans al confirmar su separación, luego de dos años de matrimonio. En aquella ocasión, ambos se dedicaron emotivos mensajes de despedida, en los que se encargaron de dejar en claro que, pese a que su relación había llegado a su fin, el cariño que los unía sería un sentimiento que siempre guardarían en su corazón. Algo que se ha visto reflejado en las recientes declaraciones de Isabella, quien en un reciente encuentro con la prensa fue cuestionada respecto a la noticia de que su exesposo se convertirá en padre por segunda ocasión, al lado de Michelle Renaud. Algo a lo que respondió con total sinceridad y con una actitud sumamente madura, pues no tuvo más que buenos deseos para Matías y Michelle, quienes están por comenzar una nueva etapa de vida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

Las palabras de Isabella para su ex

Fue durante la alfombra roja de la nueva temporada de El Seños de los Cielos, de la que es parte del elenco, que la intérprete no pudo evitar esquivar las preguntas respecto a la nueva paternidad de su ex, por lo que con total apertura la también cantante dio respuesta a los cuestionamientos. “Un hijo siempre es una bendición y que Dios lo bendiga mucho”, aseguró la artista de origen cubano, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

En ese mismo sentido, Isabella refrendó sus buenos deseos, pues además dijo estar al tanto del deseo de Matías de convertirse en padre por segunda ocasión, por lo que no dejó de celebrar el hecho de su anhelo se haga realidad. “Sé que Matías quería ser papá y le deseo lo mejor”, compartió Castillo con total sinceridad. “Yo me divorcié hace dos años, yo seguí con mi vida y él con la suya”, agregó, dejando en claro los términos en los que quedó su relación con el guapo actor, con quien mantuvo una relación de más de cuatro años.

VER GALERÍA

El fin de una etapa

Luego de dos años de matrimonio y una idílica boda, Matías Novoa e Isabella Castillo decidieron poner fin a su relación. La noticia la hicieron oficial a través de sus respectivas redes sociales, donde se dedicaron emotivos mensajes de despedida. “Hubo de todo mientras duro, momentos maravillosos, otros no tanto, pero por sobre todas las cosas hubo amor y con eso me quedo, porque el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo… el amor nunca deja de ser… @matlechat vuela... se feliz”, expresó la intérprete al pie de una fotografía tomada el día de su boda.

Por su lado, Matías expresó: Te agradezco por todos esos momentos que vivimos llenos de amor, risas, enojo, tristeza, pero sobre todo ¡alegría! Gracias por enseñarme tanto”. Novoa agregó en aquel entonces, que atesoraría los mejores recuerdos de estos años juntos. “Me quedaré con nuestros momentos llenos de amor que al final es lo que nuestros corazones guardan. Nos vamos por caminos diferentes, pero el amor siempre existirá. Gracias @isabellacastillodv”, finalizó el intérprete de lo más conmovido.

VER GALERÍA