A detalle, Consuelo Duval narra cómo ocurrió el terrible robo en su casa

A principios de diciembre de 2023, Consuelo Duval enfrentó uno de los episodios más difíciles en su vida, cuando una de sus empleadas del hogar cometió un robo en coordinación con otras personas al interior de su domicilio. Por primera vez, la actriz relató con detalle qué fue lo que ocurrió ese día, cuando al llegar a su casa fuera del horario en que tenía previsto descubrió lo que se había fraguado. Sincera, recordó el apoyo que recibió de su familia y de las autoridades en el momento, pues por fortuna pudo comunicarse con los suyos mientras todo sucedía. Así mismo, la actriz confirmó que la mujer acusada del ilícito continúa en prisión, aunque emocionalmente, afirma, ella sigue afectada.

¿Qué pasó el día del robo?

Con el corazón en la mano, Consuelo revivió los hechos de ese día de diciembre que le cambió la vida, y en el cual descubrió las verdaderas intenciones de una persona en la que había depositado su confianza. “Un día, terminando de trabajar en diciembre, llego a mi casa, toco la puerta y el ladrido de mis perros fue de verdad devastador. Vuelvo a tocar, no me abre, los perros aullando ya y dije: ‘Esta niña se cayó seguramente limpiando’. Abre la puerta, tenía su teléfono en la mano, dinero en la otra, se lo guarda en la bolsa, se me queda viendo, blanca, y me dice: ‘¿Qué? Estaba hablando con usted’…”, relató en el programa Netas Divinas, del cual es conductora.

Consuelo evocó el instante en el que entró a su casa y presenció un caos, mientras uno de los extorsionadores la contactó por teléfono en coordinanción con su empleada. “Me dice: ‘Le hablan’, agarro el teléfono y digo: ‘¡Bueno!’, (me responden): ‘Consuelo, ya te ch… Nada más te voy a decir una cosa, yo soy extorsionista, yo me dedico a eso, de eso comen mis hijos, nada más que esta muchacha que me ayudó, no te vayas a meter con ella porque entonces sí ahí sí te metes en un problema. Yo le había dicho que iba a llegar muy tarde, no calculó, le caí de sorpresa. Veo los perros, rarísimo todo, suena su teléfono y tenía el teléfono de un tal ‘Johnny mi amor’ y algo así, me voy a la sala con su teléfono y (finjo ser ella), entonces dice: ‘¿Qué pasó, ya llegó la señora? ¿Te encadenó? ¿Te amarró? No te preocupes, yo me voy a encargar de todo’, dije: ‘Esto ya estaba planeado’…”.

Su familia y la policía acudieron a auxiliarla

En medio de esa escena, Consuelo pudo ponerse en contacto con su familia, mientras intentaba cuestionar a la mujer por lo que había hecho. La actriz recordó cómo incluso los sobres de dinero que había guardado en su closet estaban en la cocina. “Llega Lulú, mi hermana, llegan mis hijos, llegó la policía, hablaron al 911, yo ya sabía que iba a ser una noche larga, tuvimos que esperarnos una hora para que llegara una mujer policía para que la pudiera tocar y llevársela… llegamos a la fiscalía, yo seguía en estado de indefensión, el fiscal me trató con mucho amor, todos me trataron con mucho amor… La entrevistaron a ella… A ella le asignaron a un defensor, a mí a un abogado también y al día siguiente ella ya tenía un abogado de esos buenos abogados defensores que es pagado, yo me quedé todo el tiempo con el abogado que a mí me asignaron en la fiscalía, sigue presa, según tengo entendido…”.

¿Cómo se encuentra Consuelo?

Luego de lo sucedido, Consuelo ha tratado de recobrar la calma. Sin embargo, admite que ha sido difícil para ella poder superar ese episodio. “Me movió el alma que fuera mi casa lastimada. Era mi hogar, era mi refugio, se me rompió algo en el alma. No puedo superarlo, de repente me dan así de la nada ataques de miedo y tiemblo. Veo mi cuarto y digo: ‘Ya no quiero estar aquí’… siento que todo lo que tocó me lo lastimó… Me siento rara, me sentí muy vulnerable, cada día me siento más fuerte y mejor…”, explicó. “También aprendí que en la vida hay gente mala… Yo les decía: ‘Me rompieron la confianza’…”. Así mismo, Consuelo confirmó que debido a la molestia que le genera estar en su casa a raíz de ese evento, se mudará próximamente.

