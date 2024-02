Paulina Dávila revela cómo fue reconectar con su prima, Sofía Vergara, tras coincidir en Griselda

Para Paulina Dávila formar parte de la nueva y exitosa serie de Netflix Griselda ha sido una experiencia de lo más enriquecedora. Además del éxito que han tenido con dicha producción, en la que ha trabajo de la mano de Matías Novoa y Karol G, la intérprete también ha tenido la oportunidad de reencontrarse con Sofia Vergara, quien no solo es la protagonista y productora de la serie, también es su prima. Algo de lo que la Dávila habló en una reciente entrevista, en la que como pocas veces se refirió al lazo familiar que la une a Vergara y de la forma en la que su relación se transformó y afianzó a raíz de esta coincidencia profesional. Y es que según reveló Paulina, la última vez que se vieron fue hace muchos años, por lo que su relación no era del todo cercana.

Así es la relación de Paulina y Sofía

Fue durante una charla que sostuvo con People en Español que la guapa colombiana habló de cómo fue trabajar de la mano de Sofía, a quien considera una inspiración en su vida. "Siempre tuve esta aptitud artística, histriónica", comentó la actriz haciendo énfasis en el talento que mostró desde pequeña para la interpretación. "Viéndola en retrospectiva me doy cuenta que sí, (Sofía) fue una figura muy importante; creo que fue un referente muy importante y muy probablemente alimentó mis sueños y fue gasolina para perseguir esas aspiraciones", agregó.

Por otro lado, Paulina ahondó en el tema de su relación con Sofia, revelando que a pesar de que estuvieron alejadas por muchos años, Griselda les ha permitido reconectar con sus raíces y replantearse su relación. "Yo a ella la vi esa vez cuando tenía como ocho años y nunca más la volvía a ver hasta que se dio lo de Griselda", comparitó la actriz, quien aseguró que tuvo que pasar por todos los filtros del casting para poder quedarse en la serie. “Pensé que no me iba a quedar… Tiempo después me llamaron".

La intérprete también se refirió a ese primer encuentro que tuvo con Sofia una vez que comenzaron a rodar la serie. “Cuando entro a la producción, llego a Los Ángeles un par de días antes de ir al set, nos vemos y nos vemos con el cast", explicó Dávila. "Yo siento que ella y yo nos conocimos rodando Griselda y haciendo estos dos personajes”, agregó. "Cuando decían 'corte' seguíamos desatrasándonos de nuestras vidas… Resulta que tenemos mucha química, ella es súper generosa, y cálida, es como se ve", finalizó.

Lo que ha dicho Paulina sobre la serie

Griselda retrata la vida de la famosa empresaria colombiana Griselda Blanco, fundadora y creadora de uno de los cárteles más rentables de la historia de aquel país. Sobre la trama de esta serie, en la cual intérpreta al personaje de Isabel, Paulina expresó: "Isabel (y Griselda) son mujeres que están luchando por tener mejores oportunidades en su vida", explica Dávila al elaborar sobre su papel. "Nos imaginamos que tuvieron un pasado complejo, que se apoyaron la una a la otra; Griselda no sale adelante sola, Griselda jala a las mujeres que salen del lugar donde ella vino; hay una idea de apoyo entre mujeres".