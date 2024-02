Shannen Doherty comparte una buena noticia en medio su batalla contra el cáncer: 'Es un milagro'

La vida de Shannen Doherty dio un giro radical el día que recibió el diagnóstico de cáncer de seno. Un padecimiento al que ha enfrentado con total entereza y siempre con la frente en alto, a pesar de lo devastador que ha sido todo este proceso. Y es que cuando creía que las cosas iban por buen camino y que había superado su enfermedad, el cáncer volvió y ahora de una forma más agresiva, pues avanza más rápido de lo que esperaba y de hecho se ha extendido a sus huesos y su cerebro. De hecho, la eterna Brenda de la serie de los 90 Beverly Hills 90210 ha sido muy abierta respecto a lo que sucede con su salud, pues en sus redes sociales ha documentado algunos de los procedimientos a lo que se ha sometido para hacerle frente a su enfermedad, así como los avances de los mismos. Tal y como sucedió recientemente, cuando la actriz compartió una buena noticia sobre este tema, pues aseguró que, como parte de un tratamiento alternativo, las cosas parecen haber mejorado, por lo que ahora se siente aún más motivada y optimista, a tal punto de considerar esta mejoría como un milagro.

Las buenas nuevas en medio de la tempestad

Fue durante el más reciente capítulo de su podcast Let’s Be Clear, en donde tuvo como invitado a su oncólogo, el doctor Amin Mirhadi, que la intérprete se refirió de forma discreta al tratamiento que ha estado llevando y el cual al parecer ha dado indicios de mejoría. “No voy a decir qué es, estoy tomando una nueva infusión contra el cáncer y, después de cuatro tratamientos, realmente no vimos una diferencia y todos querían que cambiara y yo simplemente dije: 'Continuaremos con esto y veremos’”, compartió Shannen. "Y sí, después del sexto o séptimo tratamiento, realmente vimos cómo se rompía la barrera hematoencefálica", compartió.

La actriz reveló que este primer avance ha sido todo un hito para ella, pues sin duda este era el resultado que estaba esperando. "¿Llamo a eso un milagro? Para mí, eso es un milagro ahora mismo", dijo. "Enrosqué los dados y dije 'Sigamos adelante'". Shannen se dijo convencida de que sus deseos han sido escuchados, luego de ver este resultado positivo. “Que en realidad esté rompiendo la barrera hematoencefálica es un milagro, el milagro de que tal vez Dios intervenga y diga: 'Voy a darle un respiro'. A veces buscas milagros en los lugares equivocados y los tienes justo delante de tu cara", agregó.

La lucha de Shannen en contra del cáncer

Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015. Sin embargo, su enfermedad entró en remisión en 2017, luego de recibir quimioterapia. Desafortunadamente, el cáncer regresó en 2019 en etapa 4. El año pasado, la actriz reveló que su cáncer había hecho metástasis y que se había extendido a su cerebro y posteriormente a sus huesos. Y aunque los pronósticos de sus médicos son reservados, la también protagonista de la serie Charmed mantiene la fe en alto y una actitud positiva. "No quiero morir", compartió la actriz en una entrevista concedida a la revista People en ese momento, asegurando que no tenía miedo a la muerte. “Creo que le tendría miedo a la muerte si no fuera una buena persona, pero lo soy… No tengo miedo de morir, simplemente no quiero morir nunca", agregó.

En ese mismo sentido, Shannen se encargó de dejar en claro que, pese a que el panorama es poco alentador, ella aún tiene cosas por hacer: “No he terminado de vivir, no he terminado de amar, no he terminado de crear, no he terminado de cambiar las cosas para mejor. Simplemente no he terminado”, añadió. "Mi mayor recuerdo está aún por llegar", compartió.