Raúl Araiza habla de la situación por la que fue hospitalizado

Siempre pendiente de su salud, Raúl El Negro Araiza compartió con los televidentes detalles del inconveniente de salud por el que tuvo que acudir al hospital. El conductor del programa Hoy, quien suele ser abierto con su público sobre las circunstancias de índole personal, dio detalles del padecimiento por el que estuvo bajo supervisión, revelando parte del tratamiento médico que debe seguir estos días para evitar alguna complicación, aunque todo depende del efecto del mismo, según explica, pues de otro modo tendrá que volver al hospital para poder solucionar este inconveniente. El también actor se mostró muy positivo ante la situación, motivado sobre todo por continuar con sus actividades habituales a pesar de lo sucedido.

¿Qué le pasó a Raúl Araiza?

Raúl se sinceró durante una reciente transmisión del programa Hoy, cuando Galilea Montijo le pidió compartir con el público lo que le pasó, esto durante la realización del segmento dedicado al Reto 21 del que los conductores forman parte, y con el cual buscan mejorar su condición física. El Negro, como también es conocido, contó que todo fue a partir de retomar el ejercicio que debido a la falta de fuerza sufrió una lesión en el brazo. “Tiene que ver que dejé también el ejercicio, entonces no hay fuerza, cada quien. En las planchas se creó una bursitis…”, explicó el presentador, refiriéndose al padecimiento relacionado con la inflamación de las bolsas llenas de fluido ubicadas en las articulaciones, en este caso en uno de sus codos.

Acto seguido, Araiza presentó los videos que grabó desde el hospital, en los que cuenta a detalle cómo vivió esta situación, por la cual tuvo que ser sometido a algunos estudios. “Queridos amigos, el Negrito ya está viejo y cucho, me dijeron que qué bueno que vine. Lo tenía muy inflamado, ustedes lo vieron, es una bursitis, tenía muy hinchado y me sacaron lo que traía adentro…”, dijo. Así mismo, se mostró en pantalla parte del procedimiento que le fue realizado, como la extracción del líquido con una jeringa, la cual fue tomada por los médicos para ser analizada en laboratorio, según se aprecia en las imágenes de ese momento.

¿Qué tratamiento debe seguir?

En el clip que acaparó la atención de sus seguidores, Raúl confesó que este problema lo hizo vivir uno de los instantes más complicados, pues la molestia que sintió fue enorme, algo sin precedentes, según ha revelado. “Nunca me había dolido algo, no es de llorón, sí me dolió muchísimo, pero pues así de infectado estaba…”, contó Araiza, quien en pantalla mostró parte de la inflamación que aún persiste. Mientras tanto, se encuentra pendiente del tratamiento, pues asegura que de no tener el efecto que se espera, deberá acatar otras medidas, lo que implicaría una hospitalización. “Tengo que tomar antibiótico que si no me jala pues me tienen que internar para pasármelo por la vena, yo espero que sí jale, pero así está…”, explicó.

Antes de finalizar, Araiza compartió con los televidentes cómo se encuentra, asegurando que pese a lo sucedido no dejará de hacer ejercicio, descartando renunciar al Reto 21, el cual tiene muy motivados a todos los conductores del programa Hoy. “Cuando me picó aquí exactamente en el codo, y fue jalando, lo que ven en la jeringa es lo que salió y mandó al laboratorio y ya me lo dirán. Mientras estoy con antibiótico, todavía está un poco inflamado y ya aguanto tocarme…”, explicó en compañía de Galilea Montijo, quien se mostró sorprendida por este inconveniente del que por fortuna su compañero ha podido salir librado.

